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В России отказываются организовывать концерты Киркорову

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  • 23.06.2024, 8:58
  • 1,386
В России отказываются организовывать концерты Киркорову
Филипп Киркоров

Причина достаточно прозаична.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал вторжения РФ в Украину, обиженно сообщил, что не собирается выступать с летними концертами.

Как пишут СМИ, Киркоров якобы решил переквалифицироваться в актеры. Между тем российский продюсер Леонид Дзюник назвал более прозаичную причину.

По его словам, Киркоров живет за счет гастролей, которые поддерживают его финансовое благополучие. И просто так он бы в жизни не отказался от них.

«После громкого скандала, организаторы не хотят заниматься организацией концерта Киркорова», - добавляет он.

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