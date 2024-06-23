В России отказываются организовывать концерты Киркорову

В России отказываются организовывать концерты Киркорову1
- 23.06.2024, 8:58
- 1,386
Причина достаточно прозаична.
Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал вторжения РФ в Украину, обиженно сообщил, что не собирается выступать с летними концертами.
Как пишут СМИ, Киркоров якобы решил переквалифицироваться в актеры. Между тем российский продюсер Леонид Дзюник назвал более прозаичную причину.
По его словам, Киркоров живет за счет гастролей, которые поддерживают его финансовое благополучие. И просто так он бы в жизни не отказался от них.
«После громкого скандала, организаторы не хотят заниматься организацией концерта Киркорова», - добавляет он.