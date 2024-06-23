В России отказываются организовывать концерты Киркорову 1 23.06.2024, 8:58

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Филипп Киркоров

Причина достаточно прозаична.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал вторжения РФ в Украину, обиженно сообщил, что не собирается выступать с летними концертами.

Как пишут СМИ, Киркоров якобы решил переквалифицироваться в актеры. Между тем российский продюсер Леонид Дзюник назвал более прозаичную причину.

По его словам, Киркоров живет за счет гастролей, которые поддерживают его финансовое благополучие. И просто так он бы в жизни не отказался от них.

«После громкого скандала, организаторы не хотят заниматься организацией концерта Киркорова», - добавляет он.