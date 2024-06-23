«Это очень злит Путина» 23.06.2024, 9:03

Офицер ВСУ объяснил ситуацию на фронте.

Российские оккупанты будут продолжать давление на позиции Сил обороны Украины на разных направлениях боевых действий. Приоритет врага - захват Донецкой и Луганской областей в ее административных границах, а другие направления РФ использует для оттягивания украинских сил и ресурсов. Об этом в эфире «24 канала» рассказал командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Федоренко отметил, что активность противника может быть связана с тремя факторами:

благоприятными для оккупантов погодными условиями;

готовностью врага к активным ударно-штурмовым действиям благодаря накоплению личного состава и техники;

логистикой международной военной помощи, которая поступает в Украину.

Он отмечает, что российские оккупанты пытаются воспользоваться «окном возможностей», пока оно окончательно не закрылось, чтобы достичь максимального территориального продвижения на фронте. Однако, врагу не удается достичь тактических успехов.

«Это очень бесит диктатора Путина. Он дает все новые и новые команды на конкретных отрезках, какие должны быть результаты, к каким датам. Однако Силы обороны иногда делают абсолютно невозможное», - отметил Юрий Федоренко.

Он отмечает, что сила украинских военных заключается в уме, креативе, поддержке нации и профессионализме, которые дают возможность Силам обороны перехватывать динамику и не давать россиянам реализовывать их планы.