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Разгром базы «Шахедов» в Краснодарском крае: ликвидированы «редкие» россияне

  • 23.06.2024, 9:19
  • 1,246
Разгром базы «Шахедов» в Краснодарском крае: ликвидированы «редкие» россияне

ВМС Украины поделились информацией.

Подтверждено уничтожение силами и средствами ВМС ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, склада «Шахедов» и сопутствующей инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВСУ.

Что демонстрируют спутниковые снимки?

Как отмечается, новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению «Shahed-136/Герань-2», учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае.

Уничтожены квалифицированные инструкторы и курсанты

«Кроме средств поражения, также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков «Shahed-136/Герань-2» и те курсанты, которых учили наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем», - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 21 июня взрывы прогремели на полигоне 167-го учебного центра в н.п. Ейск, откуда россияне запускают по Украине «Шахеды». Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией.

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