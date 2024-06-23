Где в Беларуси сделать фото в лаванде, как в Провансе? 3 23.06.2024, 9:32

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Полный гайд по областям и ценам.

Сезон инстаграмных фото с пионами закончился. Следующий пункт-съемки в лаванде (цветение только начинается и продлится примерно три недели). На сайте nashaniva.com посмотрели, где в Беларуси можно сделать фотосет» как в Провансе « и сколько это будет стоить.

Брестская область

Лавандовая ферма Lavandamiya

Лавандовая ферма Lavandamiya находится в 30 километрах от Пинска в агрогородке Сошно. Создательница фермы, кстати, написала книгу «Счастье среди лаванды. О сбывшихся мечтах, пылких садовниках и баночках с женским восторгом».

Посещение в течение часа для компании до 4 человек (без учета фотографа) стоит 60 рублей. Ферма pet-friendly, и с собачками (или другими питомцами) фото в поле сделать позволят.

Еду для перекуса советуют брать с собой. А также рекомендуют не душиться сладкими духами перед посещением. Это может отвлекать пчел от лаванды — и вряд ли понравится и вам, и им.

Запись на посещение возможна в этом году только до 7 июля.

«Лавандовый Шмель»

Ферма находится в 7 километрах от Жабинки. Владельцы обещают обеспечить любым необходимым реквизитом для фотосессий: от шляпок и чемоданов до велосипедов и мольберта с полотном. Даже таз с доской для стирки выдадут, если у вас такая тема фотосета.

Посещение «лавандового шмеля» стоит 30 рублей за полчаса, 50 рублей за час, начиная с 20.00 — 35 рублей за полчаса и 60 рублей за час.

Витебская область

Лавандовая вилла «Лаванда Лепей»

«Лаванда Лепей» находится в деревне Чересово Лепельского района. Здесь растет почти тысяча кустарников лаванды. Плюс этого места — вилла стоит на берегу красивого озера.

В соцсетях виллы «Лаванда Лепей» указано, что попасть на фотосессию можно только по предварительной записи. Цены такие: час прогулки по полю для максимум 4 человек — 100 рублей (за каждого дополнительного нужно заплатить еще 30 рублей). Реквизит для фотосъемки также предлагают. Есть возможность делать фотосессию ночью — в этом случае стоимость часа увеличивается в два раза.

Здесь можно приобрести продукцию из лаванды, а также угоститься чаем с лавандой и мятой. А еще указано, что рядом с лавандовым полем находится мастерская художницы Лоры Павловой, которую также можно посетить за донат (желательно, 30 рублей с человека).

Гомельская область

Лавандовая ферма «Гомельский прованс»

Находится «Гомельский Прованс» недалеко от деревни Рудня-Споницкая. Из Гомеля туда реально добраться на общественном транспорте. В соцсетях лавандовой фермы недавно появилась новость, что сезон цветения лаванды уже начался.

Стоимость входа на лавандовое поле от 10 до 25 рублей с человека. При этом есть ограничение по времени: на то, чтобы погулять-пофотографироваться, есть 2 часа.

Здесь также есть возможность пожить в домиках среди цветов. Но ведь владыки предупреждают: домики — это скорее небольшие комнатки, рассчитанные на двух человек. Там нет электричества, вода только техническая (питьевую надо привозить с собой), а удобства на улице. Зато бонусом дают мангал. Нужно заплатить за вход на территорию за каждого человека, плюс сама аренда домика стоит 50 рублей. Бронировать их нужно заранее. Бонус такого варианта — можно делать фото тогда, когда обычным посетителям вход закрыт: на рассвете и закате.

Можно даже приехать со своей палаткой и переночевать в ней. В этом случае помимо оплаты входных билетов нужно будет доплатить всего 10 рублей. Важный нюанс: в соцсетях «Гомельского Прованса» подчеркивается, что с домашним питомцем вход на лавандовое поле запрещен.

Гродненская область

«Лаванда Гродно»

Хозяева этой локации не спешат раскрывать свои точные координаты. В Инстаграме указано только, что находится лавандовое поле в 30 километрах от Гродно. Сделано это для того, чтобы люди не приезжали, не предупредив о визите. Поэтому перед тем, как собраться туда ехать, нужно сначала обязательно договориться с хозяевами. О стоимости нужно также уточнять у них.

Здесь также можно приобрести лаванду, сухоцветы, саше, гидролаты.

Экоусадьба «Лавандовый сад»

Экоусадьба «Лавандовый сад» находится в деревне Борово Ивьевского района. Здесь можно не только наделать великолепных фотографий, но и угоститься сырами или лавандовыми зефирками, которые делают в агроусадьбе.

Стоимость фотосессии в лаванде — 50 рублей в час для компании до 4 человек. Можно приехать группой до 20 человек на экскурсии — это стоит по 20 рублей с человека (включена фотосессия и дегустация сыра с лавандовым чаем).

Хозяева предлагают и пожить некоторое время в агроусадьбе. Комната для двух человек стоит 100 рублей в сутки.

Предварительная запись также обязательна.

Могилевская область

«Лавандавы кут»

Это поле лаванды находится в 25 километрах от Могилева. Создательница «Лавандавага кута» гордится, что смогла из одних черенков вырастить 5 тысяч кустов.

Посещение возможно только по предварительной записи. Стоимость прогулки по лавандовому полю — 60 рублей в час для компании из трех взрослых (каждый дополнительный платит 10 рублей), дети до 16 лет бесплатно. Нужно иметь ввиду, что на локации одновременно с вами может находиться еще одна семья. условия индивидуального посещения необходимо обсуждать с хозяевами. Предзаказ обязателен.

Минская область

«Лавандовый двор»

«Лавандовый двор» находится в Пуховичском районе недалеко от Марьиной Горки — в деревне Затитова Слобода. Посетителей здесь ждут с 24 июня.

За фотосессию в этом поле придется заплатить 30 рублей за час (за второй час и последующие — по 25 рублей) в выходной день и 25 рублей в будни.

«Голубой сад»

На Вилейщине в деревне Дуровичи есть небольшое лавандовое поле под названием «Голубой сад». Посетить его возможно до 15 июля.

Цена посещения: 15 рублей за час для взрослого и 10 рублей для детей до 10 лет. Каждому обещают лавандовый сувенир.