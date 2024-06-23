Украина получила из Сербии боеприпасы на €800 миллионов 1 23.06.2024, 9:47

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Через третьих лиц.

Сербия поставила западным странам боеприпасы, часть которых затем была реэкспортирована в Украину. Таким образом ВСУ получили снаряды на €800 млн, пишет Financial Times.

Президент Сербии Александр Вучич назвал эту сумму «в целом точной». По его словам, речь идет о показателе за два-три года. Он подчеркнул, что продажа боеприпасов — это бизнес, необходимый для «экономического возрождения» Сербии, и такие поставки не означают, что он занимает чью-либо сторону в конфликте.

«Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем поставлять их в Украину или Россию, но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Как они в конечном итоге с этим поступают — это их дело», — отметил Вучич.

Президент Сербии добавил, что даже если он знает, куда попадают снаряды, это его не касается. «Моя работа — гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях, и это все», — подчеркнул Вучич.

По его словам, Сербия получила «прекрасную возможность» для ведения бизнеса, экспортируя боеприпасы, поскольку ее оружие дешевле западного. Вучич добавил, что общий объем таких поставок будет только увеличиваться.

Это подтвердил и министр финансов Сербии Синиша Мали. По его словам, оборонная промышленность, в которой занято 20 тысяч человек в стране с населением 7 млн, быстро расширяется. «Я рассматриваю ее как бизнес-кластер», — сказал Мали, добавив, что в плане производства оружия Сербия пока еще не достигла уровня более развитых стран, но сейчас «самое время» наверстать упущенное.

По мнению опрошенных изданием дипломатов и аналитиков, участие Сербии в поставках боеприпасов Украине настолько завуалировано, что официальные данные этого не отражают. В Кильском институте мировой экономики, который занимается мониторингом поддержки Киева, заявили, что не отслеживали деятельность Белграда напрямую и не располагают доказательствами его «систематического вклада» в оборону Украины.

О том, что Сербия дала согласие на передачу своего оружия ВСУ, стало известно в апреле 2023 года из утечки секретных данных Пентагона. До этого в Сети появились документы, из которых следовало, что сербская компания Krusik поставила Киеву через Стамбул и Братиславу 3,5 тысячи единиц 122-миллиметровых реактивных снарядов для РСЗО БМ-21 «Град». Однако министр обороны республики Милош Вучевич отрицал все эти факты, подчеркивая, что Сербия продает оружие только «законным конечным потребителям», к которым Россия и Украина не относятся.

Тем не менее, летом прошлого года Вучич признал, что выпускаемые в стране боеприпасы и оружие попадают в Украину через посредников. Однако он отмечал, что не может препятствовать реэкспорту данной продукции.