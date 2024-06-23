закрыть
23 июня 2024, воскресенье, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси заметили ворующего топливо робота-трансформера

3
  • 23.06.2024, 9:54
  • 4,682
В Беларуси заметили ворующего топливо робота-трансформера

Что это было?

В TikTok завирусилось видео с белорусским Оптимусом Праймом, который якобы сливает топливо из трактора МТЗ. Шутливое видео собрало уже почти 20 тысяч просмотров и множество комментариев, пишет telegraf.news.

На разыгранной сценке автор видеоролика изображает недоумение, наблюдая за суетой робота-трансформера около трактора МТЗ. Спустя мгновение он начинает понимать, что трансформер ворует топливо из техники.

«Ён наверна саляру злiвае… Эй! Што ты робiш? Cтаяць я сказаў!», — воскликнул автор видеоролика с характерным для белорусов акцентом, после чего застигнутый врасплох робот обратился в бегство.

Пользователи соцсети оценили сюжет постановки и начали придумывать белорусскому трансформеру названия.

«Белоруспраймс», — предложил один из вариантов комментатор.

«Это МТЗамбалби», — написал ещё одно название кто-то.

«Он превратился в пассат б3 1.9 дизель», предположил один из пользователей соцсети

«Для Оптимуса Прайма нынче трудные времена», — пошутил ещё один пользователь под видео, а другой добавил: «Саляра нынче дорогая».

Вскоре в комментариях обнаружился и сам робот.

«Што гэта за чуда?», — задался он вопросом.

Судя по всему, таким образом столичный аниматор под ником Optimus_prime_minsk продвигает свой личный бренд в соцсетях.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский