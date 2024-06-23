В Беларуси заметили ворующего топливо робота-трансформера 3 23.06.2024, 9:54

4,682

Что это было?

В TikTok завирусилось видео с белорусским Оптимусом Праймом, который якобы сливает топливо из трактора МТЗ. Шутливое видео собрало уже почти 20 тысяч просмотров и множество комментариев, пишет telegraf.news.

На разыгранной сценке автор видеоролика изображает недоумение, наблюдая за суетой робота-трансформера около трактора МТЗ. Спустя мгновение он начинает понимать, что трансформер ворует топливо из техники.

«Ён наверна саляру злiвае… Эй! Што ты робiш? Cтаяць я сказаў!», — воскликнул автор видеоролика с характерным для белорусов акцентом, после чего застигнутый врасплох робот обратился в бегство.

Пользователи соцсети оценили сюжет постановки и начали придумывать белорусскому трансформеру названия.

«Белоруспраймс», — предложил один из вариантов комментатор.

«Это МТЗамбалби», — написал ещё одно название кто-то.

«Он превратился в пассат б3 1.9 дизель», предположил один из пользователей соцсети

«Для Оптимуса Прайма нынче трудные времена», — пошутил ещё один пользователь под видео, а другой добавил: «Саляра нынче дорогая».

Вскоре в комментариях обнаружился и сам робот.

«Што гэта за чуда?», — задался он вопросом.

Судя по всему, таким образом столичный аниматор под ником Optimus_prime_minsk продвигает свой личный бренд в соцсетях.