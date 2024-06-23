«Путин себя очень сильно подставил» 2 23.06.2024, 10:01

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Неожиданные результаты визита в КНДР.

Визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею мог быть ответом на «настоятельную просьбу» главы КНДР Ким Чен Ына в обмен на поставки оружия Москве. Такое предположение сделал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

«Визит Путина в КНДР действительно привлекает много внимания. Впрочем, мне кажется, что это была настоятельная просьба именно Ким Чен Ына. Выглядело все это как подстава Путина. Поскольку если он хочет получить от Северной Кореи боеприпасы и оружие, то выбора у него не было. Как по мне, это было условие. Несмотря на всю праздничность этого визита, который прошел в духе марксизма и ленинизма, в целом, этим визитом Путин себя очень сильно подставил», – подчеркнул он в эфире телеканала «Еспресо».

При этом, по мнению Семиволоса, визит Путина в КНДР не был успешным. В том числе и потому, что реакция мира на это событие не заставила себя ждать.

«Реакция на визит Путина в КНДР не заставила себя ждать. В частности – Южной Кореи. В этой ситуации Путину пришлось даже угрожать Южной Корее. Именно поэтому я не рассматриваю этот визит как огромный успех РФ. Это очевидное основание и демонстрация того, что с Путиным нельзя иметь дело», – констатировал он.