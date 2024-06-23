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Полковник ВСУ назвал «триаду» для победы над РФ в небе

  • 23.06.2024, 10:08
  • 2,628
Полковник ВСУ назвал «триаду» для победы над РФ в небе

Часть оружия может быть получена из Польши.

Чтобы достичь превосходства над авиацией России, Украине необходима «триада» средств. Это самолеты-истребители, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и эффективные средства ПВО.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан. При этом истребители F-16 являются обязательной составной частью этой «триады», подчеркнул он.

Как пояснил Свитан, необходимы «самолеты-истребители, перехватчики, бомбардировщики и штурмовики». При этом только один самолет является «многофункциональной машиной», соединяющей в себе все четыре функции, и это F-16.

«Почему нам нужны именно F-16? Потому что они как раз встраиваются в эту систему. Другие самолеты полностью в нее не встроятся – те же Gripen или Mirage. Они могут выполнять какие-то свои задачи, но все четыре задачи может выполнять только F-16, потому что это многофункциональная платформа, которая как раз для этого и предназначена», – сказал эксперт.

Вторая составляющая – самолеты-летающие радары, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. «Нам передали два таких самолета шведы. Есть возможность получения таких же самолетов от Польши», – рассказал эксперт.

И, наконец, третья составляющая – эффективная противовоздушная оборона. «Это зенитно-ракетные комплексы типа Patriot или SAMP/T».

«Такая триада преобладания в воздухе даст возможность выполнять не только воздушные, но и наземные операции», – подчеркнул эксперт.

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