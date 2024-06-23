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Толпы минчан пришли в Центральный ботанический сад

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  • 23.06.2024, 10:15
  • 4,982
Толпы минчан пришли в Центральный ботанический сад

Что вызвало ажиотаж?

В Минске начался девятый сезон большого городского пикника Vulitsa Ezha. В течение двух дней 22 и 23 июня в Центральном ботаническом саду более 40 топовых участников фуд-корта предлагают посетителям более двухсот различных блюд и напитков, сообщается на сайте ботанического сада.

Попробовать можно кухню разных стран от Мексики до Китая. Готовят как традиционные бургеры, хот-доги и пиццу, так и непривычные блюда, есть даже одно по рецепту XVI века. Это кундюм. Лакомство представляет собой жареные вареники из черного теста с боровиками, шампиньонами, трюфельным маслом и гречкой. Стоит блюдо около 15 рублей, пишет Tochka.by.

Желающим попробовать стейк из свиной шеи с битым огурцом и кисло-сладким соусом придется заплатить за него 20 рублей, а тем, кто захочет отведать шоколадные сигары с начинкой из пивного солода, — 17 рублей. Бургер с рваной говядиной можно попробовать за 18 рублей.

Огромные крепы продают за 17 рублей, а жареное мороженое стоит 12 рублей. Есть в меню и морепродукты. Так, кальмар на шпажке обойдется в пять рублей, а креветки — в семь. Столько же стоит и морской коктейль. Дешевле всего мидии — три рубля за шпажку.

Цены на драники варьируются в зависимости от начинки. Так, со свининой и сыром, с курицей, овощами и сыром просят по 20 рублей за каждый. Тем временем по данным сайта blizko.by, стоимость драников начинается от 11 рублей и доходит до 18. Самые дорогие — с икрой и семгой (по 18 рублей каждый).

Шашлык из курицы или свинины оценивают почти в восемь рублей за 100 грамм, колбаски — в семь, стейк из форели — в 17 рублей, кальмар на гриле — 15, скумбрия стоит десять рублей.

Можно попробовать на городском пикнике и сет из двух улиток с багетом. Он стоит пять рублей, а если из шести улиток, то придется заплатить 15 рублей. Цены на французские устрицы за три штуки варьируются в пределах 30−65 рублей. Сэндвич с осьминогом — 30 рублей.

Отмечается, что если брать в среднем, то цены примерно, как и в остальных локациях столицы. Так, хот-доги можно купить за 14−15 рублей, но они на самом деле большие. Бургеры как веганские, так и обычные, оценивают в 15−20 рублей.

На гарнир гостям предлагают овощи гриль, салат, картофель фри, лук маринованный, морковь по-корейски. Стоимость — пять рублей за 100 грамм.

Супы стоят в среднем по десять рублей, например, за эти деньги можно попробовать холодник на кефире с картошкой. За пиццу в среднем просят от десяти до 27 рублей.

Цены на попкорн и сладкую вату стартуют с пяти рублей.

Также на фестиваль привезли свою продукцию фермеры. Стоимость традиционно немаленькая, поскольку изделия — ручной работы и хорошего качества.

В этом году на фестиваль вернулась живая музыка, зрителей развлекают различные артисты. Также есть много локаций с развлечениями.

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