Forbes: Россия начала использовать странную тактику с трехтонными бомбами 1 23.06.2024, 10:22

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Ей нет разумного объяснения.

Российские оккупанты недавно начали использовать планирующие бомбы весом 3,3 тонны.

Как пишет Forbes, такой боеприпас может быть не очень аэродинамичным. Согласно данным Fighterbomber, FAB-3000 наносит взрывной урон на расстояние более 180 м и разбрасывает смертоносные осколки на более 1000 м. Промазать такой бомбой на 10 метров при этом считается «отличным» результатом.

По мнению экспертов, Су-34, вооруженный FAB-1500, нанес бы еще больший урон. Этот самолет мог тянуть только один FAB-3000 или три FAB-1500. Как отмечается, мощность взрывчатого вещества геометрически не зависит от массы бомбы, а потому мощность FAB-3000 лишь немного больше, чем FAB-1500. Однако сброс трех бомб вместо одной позволил бы компенсировать неточность одного боеприпаса. Пока нет разумного объяснения этой тактики.

Однако есть предположения, почему россияне делают именно так. В частности, огромная трехтонная бомба может быть полезнее для пропаганды.

«FAB-3000 - не первый авиационный боеприпас, который развернули ВВС из-за его пропагандистской ценности. В 2017 году ВВС США сбросили одну из своих 11-тонных бомб Massive Ordnance Air Blast на боевиков «Исламского государства» в Афганистане. Это был огромный перебор - и в этом, очевидно, была суть. Пентагон с гордостью распространил видео взрыва, якобы как предупреждение выжившим боевикам», - объясняет Forbes.

Вероятно, россияне создали не очень много FAB-3000, а потому их использование может скоро сойти на нет, а сами оккупанты вернутся к более эффективным планирующим бомбам весом 1500 кг. Однако даже эти боеприпасы скоро могут потерять свою актуальность.

Украинские войска разворачивают все больше и все лучшие радиопомехи, которые могут блокировать сигналы между управляющими ими бомбами и спутниками. Fighterbomber считает, что на этом эпоха планирующих бомб с дешевой спутниковой системой наведения заканчивается.