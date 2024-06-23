Белорусскому экспорту подставили еще одну подножку 23.06.2024, 10:36

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В игру вступают не только китайские конкуренты.

Центробанк России заявил, что в июле может резко повысить ключевую ставку, которая уже и сейчас немаленькая. Потому что Центробанк России заботится о своей финансовой стабильности. Для белорусских экспортеров это не очень обнадеживающий сигнал. Снижение экономической активности на ключевом рынке может подставить белорусскому экспорту еще одну подножку, пишет Феликс Мирский в статье для «Белорусы и рынок».

Последний раз ЦБ повышал ставку в декабре прошлого года. Сейчас она составляет 16%. И это уже очень много. На последнем заседании 7 июня ЦБ все-таки решил оставить ставку неизменной. Но заявил, что это может быть ненадолго.

«Мы сохраняем приверженность возвращению инфляции к 4%. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По состоянию на начало июня годовая инфляция в России выросла до 8,1%. Хотя еще в апреле она была ниже 8%. Так что повышение ставки выглядит очень вероятным сценарием. Особенно учитывая, что инфляционные ожидания в России приблизились уже к 12%.

Существенное повышение означает, что ставка может вырасти сразу до 18-20%. Высокая ставка повышает стоимость кредитов. Дорогие кредиты сбивают экономическую активность. Снижение экономической активности означает замедление темпов роста экономики. А белорусский экономический рост напрямую зависит от роста в России. От способности белорусских компаний продавать свои товары на российском рынке.

Сейчас на долю России приходится 65–70% белорусского экспорта. Когда белорусские чиновники говорят про внешние рынки они фактически говорят в основном про рынок России. Поэтому любые колебания на российском рынке драматически влияют на состояние белорусской экономики.

А рост российской экономики и так есть чем ограничивать, кроме высоких ставок по кредитам. За четыре месяца ВВП России вырос на 4,1%. Правда, произошло это в основном за счет оборонки.

«У нас фактор большой очень стал траты на оборону… Большие государственные расходы, которые не покрываются произведенной продукцией, которая потом поступает в общество», — сказал глава ВТБ Андрей Костин.

По оценке главы Сбербанка Германа Грефа, российские производственные мощности загружены сейчас на 84% и загрузить их больше уже нельзя.

«У нас экономика точно и сильно перегрета, у нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности», — сказал Греф.

То есть белорусскому экспорту на российский рынок, который и так уже растет меньше чем на один процент, будут теперь мешать не только китайские конкуренты. Добавится еще и охлаждение экономической активности.

Если в прошлом году именно экспорт был главным драйвером белорусского экономического роста, то с начала этого года белорусским властям приходится делать ставку на стимулирование внутреннего потребительского спроса. И белорусские власти не стесняются.

С начала года объем выданных кредитов увеличился на 43%, а средняя ставка уменьшилась до 9,5% с 14. Сейчас чиновники говорят о том, что собираются увеличить и размер, и сроки для льготных кредитов под 4% годовых на покупку белорусских товаров. То есть, в отличие от властей России, наши власти собираются не охлаждать, а еще больше разогревать экономику.

За четыре месяца отрицательное сальдо торгового баланса и так уже выросло до 150 млн долларов. Темпы роста импорта в два раза обгоняют темпы роста экспорта. А в этих обстоятельствах любое проседание экспорта в России может драматически изменить ситуацию на финансовом рынке.