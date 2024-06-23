Ископаемое выползло из-за плинтуса
- Александр Невзоров
- 23.06.2024, 10:43
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Старый безумец готовится к очередному карьерному взлету?
Только разведанные запасы маразма в России превышают объемы этого явления во всем мире.
А по числу бесполезных ископаемых, РФ обходит и все планеты Солнечной системы.
Бесполезное ископаемое Патрушев, недавно слитое с поста председателя Совбеза, не долго отлеживалось «за плинтусом».
Оно вновь выползло и наскрипело большой план «историко-идеологической стабильности», следование которому будет обязательно во всех школах и ВУЗах страны.
Судя по всему, старый безумец готовится к очередному карьерному взлету.
На это намекают все кремлевские источники.
Патрушев готовится занять новый пост?
Такой вопрос нам задают многие после выхода действительно сильной и важной статьи Николая Платоновича в журнале «Национальная оборона».
Безусловно, Патрушев может занять новый пост. Какой, мы пока не будем говорить, но это, вероятно, будет один из самых высоких постов в России. Правда, по словам наших источников в окружении Николая Платоновича, это произойдет немного позже, «еще не время».
Творение ископаемого посвящено не только усиленному продавливанию советского вранья о II Мировой.
О нет!
Замах шире.
Средние века тоже будут подвергнуты «принципиальной чистке».
Такие, как Сигизмунд Герберштейн ( XVI век) получат «по рогам» и будут удалены из «поля исторического зрения истинного россиянина».
Цитирую патрушевскую статью:
«Так, в 1549 году в Вене вышли «Записки о Московии» Сигизмунда Герберштейна, которые на протяжении второй половины ХVI века переиздавались двадцать два раза. Долгое время «Записки» считались наиболее авторитетной «энциклопедией по Московии». В ней русские правители предстали скопищем всех человеческих пороков: они хитры, лицемерны, вероломны, воинственны, все время ищут повода к нападению на соседей, беспощадны к побежденным. По отношению к своим подданным –жестокие угнетатели. «Все они [подданные] называют себя холопами... т.е. рабами государя... Этот народ находит больше удовольствия в рабстве, чем в свободе», – уверял автор.
Высокомерные, пренебрежительные и уничижительные слова иноземца в адрес Московского государства несколько веков были лейтмотивом европейской политики в отношении России.
Александр Невзоров, «Телеграм»