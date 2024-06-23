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«Тут мечтал жить каждый заводчанин»

  • 23.06.2024, 11:11
«Тут мечтал жить каждый заводчанин»

Что продается в парадных воротах поселка Автозавода?

Когда-то эти места были пригородом Минска, отделенным от столицы густым зеленым лесом (сейчас от него остался парк 50-летия Октября). Теперь же Партизанский проспект — это одно из самых оживленных мест города. Именно тут после войны появился поселок для работников Автозавода. Рабочий городок спроектировали по лучшим канонам градостроительства — малоэтажные дома, зеленые дворы, объекты соцкульбыта и конечно, парадные въездные башни с часами. Сегодня мы посмотрим, что продается в этих домах, пишет realt.by.

Жилой поселок для работников МАЗа и их семей строился одновременно с заводом — сразу после войны. Первые десятилетия городок был фактически оторван от столицы и отделен от него густым лесом. Но Минск довольно быстро рос и расширялся. В 70-е годы сюда уже пустили трамвай, а в 80-е в связи с бурной застройкой Ангарской и Шабанов — Партизанский проспект стал основной транспортной артерией района.

Парадный фасад поселка, в том числе в районе двух районных площадей (центральной и Дворца культуры), сформирован зданиями повышенной этажности, выполненными по индивидуальным проектам народного архитектора СССР Георгия Заборского.

Улица Центральная, которая стартует с главной площади, украшена двумя угловыми домами с башнями. На первых этажах тут разместили торговые учреждения и заведения соцкульбыта. В свое время, до открытия универмага «Беларусь», именно сюда за покупками ездил весь район.

Противоположную сторону площади занял заводской парк и еще один жилой дом с высокой башней с часами.

Сейчас в домах-башнях, построенных в сталинский период, продаются три квартиры.

Один из самых недорогих вариантов − двухкомнатная квартира в доме рядом со входом на станцию метро «Автозаводская». В этой сталинке на втором этаже — 53 квадратных метра, высокие потолки, толстые кирпичные стены и отличная шумоизоляция. Комнаты в квартире — раздельные. В коридоре удобная ниша, есть большой шкаф-купе. Три года назад в доме прошел капремонт (заменены трубы, газ, счетчики). В двушке — не новый, но пригодный для жизни ремонт. Стоимость — 67,9 тысячи долларов (1272 доллара — за метр).

В башенке напротив продается еще одна двухкомнатная квартира. Она находится на третьем этаже. Площадь этой двушки составляет 63 квадратных метра. В квартире с хорошим ремонтом сделана и утверждена перепланировка. Сейчас двушка состоит из просторной кухни-гостиной и отдельной комнаты. Судя по фотографиям, ранее тут располагался офис. Стоимость — 83 тысячи долларов (1317 долларов — за метр).

Также тут продается трехкомнатная квартира на первом этаже. Как указано в объявлении, эта сталинка с высокими потолками идеально подойдет для вывода в нежилой фонд. Общая площадь трешки составляет 76 квадратных метров. В квартире сделан косметический ремонт, произведена замена водопроводных труб, есть счетчики воды. В шаговой доступности − метро «Автозаводская». Стоимость — 94,9 тысячи долларов (1245 долларов — за метр).

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