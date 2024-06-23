The Times: Украина создает рой дронов, способный атаковать без вмешательства человека 2 23.06.2024, 11:18

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БПЛА могут «разговаривать» друг с другом и сражаться как одна команда.

Украинские разработчики создают беспилотники, способные во время боя «разговаривать» друг с другом и сражаться «роем», как одна команда.

Как рассказал The Times один из киевских разработчиков Сергей Крупиенко, скоро его компания выпустит на передовую новую ранее невиданную разработку - искусственно созданный «рой» из семи дронов, способных взаимодействовать друг с другом и подрывать танки, а также шпионить за противником.

«Это эквивалентно появлению парового двигателя на заводе годы назад. Наша основная задача - заставить роботов вести боевые действия, а не людей», - отметил он.

По словам разработчика, такие роботы смогут общаться друг с другом, принимать решения о том, кто из них атакует, кто собирает информацию, - и они будут делать это быстрее, чем любой человек.

Как отмечает заместитель министра цифровой трансформации Алексей Борняков, в «войне беспилотников» он видит будущее конфликта.

Он подтвердил, что Украина тестирует технологию «роя», по крайней мере, еще с одной компанией, кроме компании Куприенко. Однако он настаивает на том, что Украина не позволит машинам-убийцам стать «полностью автономными», добавляя: «Человек должен подтвердить цель».

В то же время он признает, что «технически они [беспилотники] могут делать это сами».

Так, он описывает беспилотник, оснащенный пулеметом, который можно запрограммировать на стрельбу только по россиянам «на основании формы, которую они носят». Однако, по словам Борнякова, это не делается «по этическим соображениям и в целях безопасности».

Также, по его словам, беспилотники могут «стрелять на поражение» в четко определенной зоне, где присутствует только враг.

«Американский эксперт Singer считает, что Украина, возможно, уже позволила ИИ уничтожать цели без вмешательства человека. Он ссылается на использование новейшей американской системы беспилотников, которая может идентифицировать вражеские машины, даже если они замаскированы, и передавать их координаты другим беспилотникам, которые автоматически запускаются для их уничтожения», - пишет The Times.

Куприенко также заявляет о необходимости держать «человека в курсе», то есть, чтобы человек-командир утверждал каждую атаку. Но он признает, что некоторые командиры захотят перейти к полной автономности, чтобы максимально использовать потенциал роя беспилотников. Как и Борняков, он предполагает наличие «зоны поражения», содержащей только вражеские цели, в пределах которой рой может атаковать по своему усмотрению.

«Мы ведем войну, - говорит он, - и мы хотим победить».