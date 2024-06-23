«Фильмы ужасов больше не смотрю — хватает впечатлений на работе» 1 23.06.2024, 11:25

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Откровенный рассказа белоруса, занимающегося клинингом квартир.

За 10 лет работы со сложными квартирами команда ProUborka облагородила и отчистила более 1000 объектов. Эта клининговая компания берется за самые сложные случаи, от которых отказываются другие – делает уборки после пожаров, наводнений, очищает запущенные квартиры, проводит дезинфекции. О том, как пришел к этому бизнесу, и в чем его особенности, сайту myfin.by рассказал основатель компании Леонид Мухля.

От стройки – к уборкам

– Достаточно долго я занимался двумя сферами – строительством и психологией. У меня опыт психолога в сфере нарко- и алкопотребления, консультирую созависимых и их родственников. А стройка давала мне стабильный заработок – более 10 лет я занимался отделкой и ремонтом помещений.

Во время строительных работ мне часто попадались «аморальные» квартиры (очень грязные и запущенные) или квартиры после пожаров и потопов. По факту, то, что мы делали, было смесью ремонта и уборки. Увидел в этом незанятую нишу – в 2013 году никто не продвигал услугу очистки таких квартир (да и вообще тогда клининг был не так развит).

Я начал изучать, что в принципе включает «сложная уборка», в основном смотрел на эту тему иностранные ролики на YouTube. Название придумал быстро – PROуборка. Команда у меня уже была – те люди, что помогали мне с ремонтами. Протестировал спрос, запустил контекстную рекламу – и ко мне стали обращаться клиенты.

Особенность уборки сложных квартир

Наша основная ниша – уборки после пожаров и после смерти (когда тело достаточно долго пролежало и уже начало разлагаться). Еще нас вызывают для уборки после прорыва канализации, для очистки запущенных квартир больных или пожилых людей, избавления от запахов домашних животных.

Мы выбрасываем мусор, обрабатываем помещение от различных неприятных запахов, уничтожаем бактерии. После нас квартира становится чистой, с приятной атмосферой, и ничего не напоминает того, что в ней было несколько дней назад.

Как происходит такая уборка? Для начала я выезжаю на место и оцениваю масштаб бедствия. Если ехать далеко, прошу выслать мне видео квартиры. Где-то достаточно тщательной уборки, а где-то нужно освобождать квартиру от гор мусора, снимать обои, делать косметический ремонт – и только потом убирать.

Уборка после пожара

Обычно в таких квартирах сильный неприятный запах, и наша задача – полностью устранить его. Иногда нам говорят: «Приедьте, пшикните чем–нибудь, чтобы не воняло». Но так это не работает, нужно находить и убирать все источники неприятных запахов.

Часто в квартирах есть мебель, пропитанная сильным запахом, и наша задача – решить, что можно сохранить (обработать, чтобы убрать запах), а что вычистить нереально и лучше от этого избавиться. Если я не готов что-то обрабатывать самостоятельно (например, дорогую шубу), я предложу отдать ее в химчистку. Бывали ситуации, что я не берусь за обработку некоторых вещей, в этом случае мы герметично закрываем их в пакет и дальше хозяин сам решает, что делать с вещью.

Сколько стоит такая работа? Это дороже, чем обычный клининг, так как достаточно затратно по времени и трудоемко по усилиям – целый алгоритм разных действий и химических обработок. Все поверхности, потолки, стены, пол как минимум 3 раза обрабатываются разными химикатами и гипоаллергенными составами.

В зависимости от сложности и запроса заказчика такая работа стоит от 1000 BYN до 7000 BYN.

Одной квартирой занимаемся от 1 до 8 дней, несколько человек работают там с утра до вечера. В месяц можем «облагородить» до 3-х таких квартир. В зависимости от состояния квартиры и срочности привлекаю от 1 до 5 сотрудников.

«А кладбище привести в порядок вы можете?»

Шесть лет назад на меня вышел один дедушка – белорус, который жил за границей. Он нашел меня по рекламе и спросил, могу ли я оказать услугу по уборке могил его родственников, так как сам он это сделать не мог. Цену я выставил $300 за уборку 4 могил на 2 разных кладбищах, клиента это устроило. Я приехал, нашел место захоронения, навел порядок, сфотографировал до и после уборки.

Меня и до этого посещала мысль, что я мог бы это делать, а тут увидел, что есть клиенты и спрос. Обычно такую услугу заказывают 1-2 раза в год, у нас уже есть на нее постоянные клиенты. Заказчики – или состоятельные люди, которые сами не хотят этим заниматься, или люди, которые переехали в другую страну. Сейчас такая услуга стоит $100 за уборку 2-х могил. Обычно это заросшие могилы или те, которые долго не убирались. Нужно скосить траву, прибрать все, обработать памятники химическими средствами и по запросу покрасить ограды.

Из регионов таких запросов нам еще не поступало, но мы готовы организовать такую услугу и там – выедем сами или найдем местного подрядчика.

Какие специфические места убираем

Иногда нас просят сделать уборку после животных. Например, в одной квартире жила женщина с 7-ю котами, и коты превратили зал в большой туалет. Уборку нам заказала подруга этой женщины, и перед уборкой пришлось собрать всех котов в одну комнату. И пока моя команда убирала, я отвлекал хозяйку разговорами.

Однажды нам заказали уборку квартиры, где у клиентки недавно скончалась собака от какой-то инфекции. Хозяйка очень любила свою питомицу, поэтому обязательным требованием уборки было собрать все вещи, принадлежащие собачке, сжечь их и выслать видео.

Еще мы проводим дезинфекцию квартир от насекомых – клопов, тараканов. Хоть и не часто, бывают и такие заказы.

Кроме квартир, бывают запросы убрать и другие помещения, например подвалы, гаражи – часто тоже после пожара или затопления. Один раз подвал был залит машинным маслом – не передать, как мы его отчищали. Как-то попросили сделать чистку, дезинфекцию и дезодорацию машины – в ней был ужасный запах.

А однажды делали «уборку онлайн» – то есть мы убирали вживую, но каждый день скидывали видеоотчеты заказчику, который находился в другой стране. Клиент видел каждый этап работы и понимал, что происходит у него в квартире.

Как нас находят?

Чаще всего нас находят по контекстной рекламе на запросы «уборка после ремонта», «уборка после пожара», «уборка гаражей» и т.д. Кстати, с кладбищами это не работает – по ключевым словам «облагораживание могил» приходят люди с нецелевыми запросами.

Есть и повторные заказы – около 10%, и сарафанное радио – когда наш контакт передают знакомым, у которых похожие запросы.

Сложности бизнеса

Не только уборка, но и психологическая помощь. Бывает, что нас вызывают в квартиру после утраты родственника, после какого-то происшествия. В моей работе без юмора никак, я сознательно захожу туда в приподнятом настроении и создаю позитивную атмосферу, рассказываю, как тут скоро станет чисто и красиво, приятно дышать. По сути, я меняю фокус внимания человека, и в этом мне очень помогают навыки психолога.

Экипировка – как в химически опасном производстве. В большинство квартир можно зайти только в полной экипировке. У нас есть несколько видов противогазов – полностью зарывающие лицо и более простой, закрывающий только нос. Кроме этого, работаем в специальных костюмах и перчатках, используем целый комплекс профессиональных кислотных и блокирующих химикатов. Наша цель - чтобы клиент зашел в квартиру и ощутил приятный свежий запах.

Сотрудники. Непросто найти людей, готовых работать в сильно загрязненных квартирах. Но у меня уже сформирована команда специально обученных сотрудников и мы приглашаем новичков пробовать свои силы. Это скорей мужская работа, тут нужна физическая сила, хотя со мной успешно работают и женщины. В среднем за такую работу сотрудник получают 60-80 BYN в день. Стоимость может быть и выше в зависимости от того, насколько человек готов брать на себя ответственность.

Конкуренция. На рынке много клининговых компаний, но у них главная специализация – простые уборки. У некоторые есть в штате несколько человек, которые при необходимости занимаются «сложными» заказами. Мы же заточены в основном на запущенные помещения – по сути, делаем то, за что не возьмутся другие. Поэтому часто я даже отказываюсь от заказов на обычный клининг, отправляю таких клиентов в другие компании.

Планы

Хотелось бы сотрудничать вдолгую как с частными, так и с государственными учреждениями – МЧС, ритуальными услугами, милицией, судмедэкспертами. Обычно это первые люди, которые попадают на такие специфические объекты.