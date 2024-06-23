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В Речице 70-летние пенсионеры провели бой на тростях

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  • 23.06.2024, 11:40
  • 3,348
В Речице 70-летние пенсионеры провели бой на тростях
иллюстративное фото

Дрались за право пойти на день рождения к соседке.

70-летние женщина и мужчина жили в Речице в одном подъезде, но друг друга недолюбливали. Конфликт, правда, какое-то время находился в стадии «холодной войны».

Но однажды он все же перешел в горячую фазу, рассказали в милиции. В тот день пенсионеры мирно отдыхали на лавочках друг напротив друга. Вскоре на балкон вышла их соседка — она предложила дедушке сбегать в магазин за бутылкой и пригласила его на день рождения внучки, пишет nashaniva.com.

Пенсионер согласился, но выдвинул условие: чтобы на праздник не звали соседку. Мол в ином случае он в магазин не пойдет. Сидевшей напротив бабушке это, конечно, не понравилось. Завязалась перепалка, которая переросла в драку. А точнее, поединок на тростях.

В итоге бабушка получила тростью по голове, руке и туловищу. А дедушка — уголовное дело за хулиганство.

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