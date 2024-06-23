Поворотный момент: Украина может потопить флот РФ в Азовском море 23.06.2024, 12:02

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Спикер Военно-морских сил ВСУ раскрыл подробности.

В ночь на 22 июня российская армия впервые запустила крылатые ракеты «Калибр» по Украине из акватории Азовского моря. На сегодняшний день враг считает это море более безопасным, чем Черное, поэтому перебазировал туда сразу три ракетоносителя.

Однако у Вооруженных сил Украины будет окно возможностей, когда российские корабли окажутся в зоне поражения. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, запуск «Калибров» из Азовского моря является «поворотным моментом». Плетенчук подчеркнул, что враг считает эту локацию безопаснее Черного моря, где российские корабли более уязвимы для атак украинских надводных дронов-камикадзе.

«Они решили, что могут использовать Азов в том числе для размещения своих кораблей и применения. Но, конечно, забывают они, пожалуй, что Азов тоже довольно недалеко от нас находится», – сказал Плетенчук.

Спикер ВМС ВСУ добавил, что кроме надводных дронов в арсенале Сил обороны Украины есть и другие варианты, как можно поразить корабли российского оккупационного войска в Азовском море. Кроме того, Плетенчук отметил, что рано или поздно вражеским кораблям придется вернутся в порты базирования. Именно в тот момент у ВСУ появится окно возможностей для нанесения огневого поражения.