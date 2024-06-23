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Путин разозлил Сеул

  • Леонид Невзлин
  • 23.06.2024, 12:17
  • 3,038
Путин разозлил Сеул
Леонид Невзлин

Каковы последствия?

После соглашений о союзничестве между РФ и КНДР Южная Корея заявила, что рассмотрит вопрос о поставках летального оружия Украине. В Сеуле прекрасно отдают себе отчет в опасности, которую несет в себе военно-техническое партнерство Пхеньяна и Москвы. Особенно в сфере ракетных и ядерных технологий.

Если КНДР – это одно из крупнейших мировых хранилищ оружия советского образца, то в Южной Корее ситуации обратная. Это огромный депозит оружия западного образца, в частности, тех же артиллерийских снарядов калибра, используемого в странах НАТО. На западные системы переходит Украина, и поставки оружия НАТОвского стандарта из Южной Кореи были бы для Киева весьма кстати.

Путин на этой ярмарке тщеславия двух диктаторов прикупил огромное количество смертоносных, хотя и старых снарядов, но при этом сильно разозлил Южную Корею, которая до войны была важнейшим торговым партнером РФ (пятым по объемам). Думаю, что рассмотрят вопрос о поставках своего качественного оружия Украине в Сеуле положительно, заодно обновят свои склады вооружений на радость местным производителям.

Леонид Невзлин, «Телеграм»

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