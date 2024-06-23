Партизаны устроили огненную диверсию на железной дороге из российского Ростова в Мариуполь 23.06.2024, 12:32

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По этой ветке враг перебрасывает живую силу и технику.

Военное движение украинцев и крымских татар «Атеш» провело диверсию в российском Ростове-на-Дону. В результате уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющей Ростов с оккупированным украинским Мариуполем.

По этой ветке враг перебрасывает живую силу и технику. Также она открывает доступ к морскому пути, сообщили в Telegram-канале «Атеш» 23 июня, а также опубликовали фото и видео результатов диверсии.

«Наш агент сжег релейный шкаф на железнодорожной дороге Ростов-на-Дону – Мариуполь», – говорится в сообщении.

Партизаны назвали координаты объекта: 47.14539, 39.34108.

В «Атеш» пояснили, что эта железнодорожная ветка играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между различными частями Южного военного округа РФ.

Также она открывает доступ к морскому пути.

«Диверсии такого рода не позволяют оккупантам расслабиться, напоминая, что они должны нести ответственность за свои действия, даже на территории РФ», – заявили в «Атеш».