закрыть
23 июня 2024, воскресенье, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны устроили огненную диверсию на железной дороге из российского Ростова в Мариуполь

  • 23.06.2024, 12:32
  • 1,288
Партизаны устроили огненную диверсию на железной дороге из российского Ростова в Мариуполь

По этой ветке враг перебрасывает живую силу и технику.

Военное движение украинцев и крымских татар «Атеш» провело диверсию в российском Ростове-на-Дону. В результате уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющей Ростов с оккупированным украинским Мариуполем.

По этой ветке враг перебрасывает живую силу и технику. Также она открывает доступ к морскому пути, сообщили в Telegram-канале «Атеш» 23 июня, а также опубликовали фото и видео результатов диверсии.

«Наш агент сжег релейный шкаф на железнодорожной дороге Ростов-на-Дону – Мариуполь», – говорится в сообщении.

Партизаны назвали координаты объекта: 47.14539, 39.34108.

В «Атеш» пояснили, что эта железнодорожная ветка играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между различными частями Южного военного округа РФ.

Также она открывает доступ к морскому пути.

«Диверсии такого рода не позволяют оккупантам расслабиться, напоминая, что они должны нести ответственность за свои действия, даже на территории РФ», – заявили в «Атеш».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский