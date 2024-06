«Существует лазейка, которой пользуются семейные пары» 23.06.2024, 12:39

Белорус рассказал, как можно переехать в Канаду и сколько стоит там жить.

Артур Исаенко, айтишник с достаточно большим опытом, СТО, переехал в Канаду в 2008 году по программе профессиональной иммиграции, заранее получив статус постоянного резидента. Сайт devby.io рассказывает об айтишных зарплатах в Канаде, ценах и налогах, а также о том, кому подойдет жизнь в этой стране.

На момент публикации 1 CAD = 0,73 USD. Знак $ в статье обозначает канадский доллар.

Как переехать в Канаду

– Мы переехали в 2008 году по программе профессиональной иммиграции (сейчас ее уже не существует). Есть что-то похожее. Кстати, в Квебеке своя миграционная программа.

Можно легализоваться через учебу: многие иностранные студенты после учебы получают рабочую визу. Она равна сроку их обучения. Во время работы по этой визе они получают статус постоянного резидента. Но это недешево – для иностранного студента стоимость начинается от $15 000 в год.

Существует лазейка, которой пользуются семейные пары, чтобы несколько ускорить процесс получения ПМЖ через учебу. Один из супругов получает студенческую визу и идет в колледж изучать английский язык по программе ESL (English as a Second Language). Супругу дают open work permit, то есть ВНЖ на время обучения супруги. За 1 год он получает 1 год канадского опыта – и они подаются на ПМЖ. Плюс данного метода в том, что не нужно тратить сбережения на учебу, пока один из семейной пары учится, другой работает и получает зарплату.

Теоретически, вы можете переехать по рабочей визе. На практике вы можете ее сделать, если у вас есть знакомые, готовые заморочиться. Или если вы работаете в корпорации, у которой есть канадский филиал и руководство по каким-то причинам решило вас перевести в Канаду.

В отличие от американской H1B, оформление рабочей визы в Канаде длится дольше из-за LMIA (labor market impact assessment). Ждать решене нужно в районе полугода. Очень редко работодатель готов столько ждать человека со стороны.

Но есть и хорошие моменты. Например, если есть подтвержденный 1 год опыта работы в Канаде, можно податься на ПМЖ. Второй момент: если в семейной паре один супруг получает work permit, второй супруг тоже его получает.

Советую изучить сайт федерального правительства Канады, там есть вся нужная информация.

Как выглядит ИТ-рынок в Канаде

Рынок труда в Канаде был всегда рынком компаний, а не разработчика. Сейчас – вялотекущий кризис, ситуация на рынке труда хуже, чем обычно.

Как оценить свои шансы? У вас должен быть разговорный английский. Должен быть опыт общения голосом по телефону или аудио/видео конференциях. Акцент не важен.

У вас должен быть опыт работы, который вы можете подтвердить. Необязательно канадские компании, достаточно американских или известных международных корпораций. Если вы работали в восточно-европейский компаниях, то шансов будет меньше, чем у остальных кандидатов.

Должны быть рекомендации, ваши рекомендатели должны говорить по-английски. Лучше, если у них будут контактные номера на +1 (американский код), а не только емейлы. Азиатские мигранты очень много врут про свой опыт работы, поэтому к зарубежному опыту относятся с подозрением.

Широко известный в узких кругах польский или белорусский стартап не будет котироваться. Вдруг ты придумал его для резюме, а на другом конце провода сидит твой друг и нахваливает тебя. Сертификаты не помешают, но они не критичны, просто сработают при прочих равных условиях.

Ваше резюме должно быть идеальным. Кроме вас на эту позицию будет еще пара сотен откликов, вы должны идеально соответствовать. Немного допиливать резюме под каждую понравившуюся позицию совсем не грех.

Обычно будет от 3-х и больше интервью. Первое интервью – с HR, потом техническое интервью, далее – финальное интервью с Hiring Manager, который принимает решение.

Не редки случаи, когда на сеньерскую позицию бывает 8 собеседований.

Зарплаты в ИТ в Канаде

Для контракторов в вакансиях публикуется почасовая ставка. Для full-time позиций указывается годовая зарплата брутто. Оплачиваемый отпуск, предусмотренный законом, – 2 недели. Часто компании дают 3 недели и несколько оплачиваемых больничных дней. Отпуск принято брать кусками не более двух недель, как и в США.

Для примера приведу ниже вилку зарплаты Senior Java Developer, все цифры в канадских долларах, зарплата за год.

Это медианная зарплата, причем сейчас она просела и подниматься не сильно спешит. Это вилка для инженеров с опытом 7-10 лет, тут более расширенная вилка от мидла до Director of Engineering.

Кроме зарплаты и оплачиваемого отпуска, компания может предложить опцион (а может не предложить), но обязательно включит так называемые benefits. Это дополнительная медицинская страховка, которая покрывает услуги дантиста и офтальмолога. Контракторы платят за страховку из своего кармана. Вилка для контрактора Java developer – примерно $60-$85 в час.

Для того, чтобы посмотреть, сколько денег остается нетто после уплаты налогов можно воспользоваться этим калькулятором.

Я вам не скажу за всю Канаду, ведь Канада очень велика

Несмотря на то, что Канада является второй по величине страной в мире, ее население – чуть меньше 39 миллионов, что примерно равно населению штата Калифорния или Польши. Большинство живут в пределах 300 км от границы США.

Канада представляет собой в обитаемой части большую деревню с малоэтажной застройкой, не очень хорошо развитым общественным транспортом, но хорошо развитой инфраструктурой.

Торонто находится примерно на широте Анапы, но тут вам совсем не Анапа. На первый взгляд, природа мало отличается от белорусской. Живешь в пригороде Торонто, ни дать ни взять Марьина Горка в плане природы. Однако диких зверей больше. Даже в центре Торонто можно увидеть белок. В пригородах живут еноты, белки, койоты – обычное явление. Несколько лет назад в центре пригорода, где я живу, застрелили медведя рядом с магазином.

Солнечных дней в году тоже больше, хотя зимой прохладнее и суше. Нет такого, что ты прощаешься с солнцем в ноябре до марта, и под ногами жидкий снег и «каля наля» большую часть зимы.

Зима начинается во второй половине декабря, самый снег и морозы – это вторая половина января до середины марта. Бывает, за ночь может выпасть и 30 сантиметров снега. Снег убирают коммунальщики хорошо, но если у тебя свой дом, то придется помахать лопатой или заплатить соответствующей фирме. Весны почти нет, снег бывал и в 20-х числах апреля.

Потом пара недель весны и достаточно жаркое и солнечное лето. В сентябре еще тепло, потом длинная и относительно сухая осень до середины декабря. Это самая красивая пора в провинции Онтарио, где находится Торонто. Деревья от зеленого до всех оттенков желтого и красного.

Детский сад, школа и пособия на детей

В Канаде есть пособия на детей, они зависят от дохода семьи. Максимум $619.75/месяц на ребенка до 18 лет. Но это для семей с минимальным доходом.

Детский сад стоит $40-50 в день на ребенка. Сады принимают детей с 2,5 лет.

Школы делятся на elementary (начальная) и high school (старшая). В elementary дети учатся до 8-го класса включительно. После 9-го идут в high school. В elementary повышенные меры безопасности, взрослый не может войти свободно в школу, родители встречают детей у входа.

В старшей школе дети сами выбирают предметы. Есть обязательные, есть на выбор. К 9-му классу ребенок должен определиться, в каком направлении он будет двигаться дальше, если хочет продолжить учебу в университете. Потому что у многих предметов есть два уровня: прикладной и академический.

Как работает медицина в Канаде

Если коротко: в отличие от США, медицина условно бесплатная, антибиотик нужно заслужить, умереть вам не дадут, белорусские врачи в большинстве своем – святые люди. Теперь подробнее.

Медицина, кроме офтальмологии, косметической хирургии и стоматологии, финансируется каждой провинцией самостоятельно. У каждого жителя провинции есть страховая карта, которая покрывает расходы на врачей. Если карты нет, то придется платить из своего кармана.

Если человек работает, то работодатель оплачивает дополнительную платную страховку, которая включает стоматологию, офтальмологию (очки, линзы), хиропрактику, массаж и прочее.

Если человек работает B2B, то такая страховка ему не положена. Но он может списать соответствующие затраты из своих налогов.

На практике, к специалисту попасть достаточно сложно, вначале требуется обязательный визит к терапевту. Ожидание визита к специалисту может длиться несколько месяцев.

Антибиотики строго по рецепту. Кстати, лекарства по рецепту в провинции Онтарио сейчас бесплатны для людей до 25 лет. Нет вызовов доктора на дом. Сейчас доктор может принять вас онлайн. Анализы покрываются страховкой, но их должен назначить доктор.

Покупка препаратов по рецепту в аптеке занимает кучу времени по сравнению с аптеками в Беларуси. Вы приходите с рецептом в аптеку, вам говорят, гуляйте. Потом вы приходите еще раз, для вас готовы таблетки в таких темно-оранжевых пластиковых баночках с беленькими крышечками, которые вы много раз видели в американских фильмах про психов, маньяков и т. д. С вас возьмут плату за расфасовку. Зависит от аптеки, $10-15 за рецепт. Если вы раньше не пользовались данным лекарством, вас проконсультирует фармацевт.

Детские жаропонижающие лекарства и антибиотики (для детей до 12 лет) делают жидкими с различными фруктово-ягодными вкусами. Для детей до 24 месяцев отдельные лекарства с уменьшенной концентрацией.

Налоги в Канаде

Налоговое законодательство в Канаде значительно проще беларуского. Но персональные налоги достаточно высокие. Типичный канадец платит федеральный подоходный налог, провинциальный подоходный, отчисление в пенсионный фонд и отчисление по страховке по безработице.

С налогов можно списать затраты на обучение, медицинские расходы и т. д. Если вы в течение года переплатили, налоговая вам вернет разницу. Если не доплатили, то придется заплатить разницу. Все канадцы подают налоговые декларации. Сделать это можно самому, существует куча онлайн сервисов, или за вас это может сделать бухгалтер.

Другой важный налог – это налог с продаж или североамериканский аналог НДС. В Онтарио все, кроме базовых продуктов питания, облагается этим налогом. Поэтому при походе в магазин смело прибавляйте 13% – точную сумму вы узнаете на кассе. При походе в ресторан, вам придется заплатить чаевые минимум 15%, поэтому цены в меню смело умножайте на 1.3.

Еще одна больная тема – это налог на недвижимость, конечно, если она у вас есть. Этот налог платится муниципалитету. Ежегодный размер – примерно 1% от оценочной стоимости недвижимости. Платится раз в год или частями, в зависимости от местных законов.

Половина суммы идет на финансирование городской инфраструктуры, вторая половина – на финансирование школ в данном муниципалитете. Сумма получается довольно кругленькая.

Если вы живете не в самых отдаленных местах, то муниципалитет также отвечает за воду и канализацию. Эти услуги вы оплачиваете отдельно. Вывоз мусора бесплатен и оплачивается с налога на недвижимость.

Отдельной статьей идет так называемый carbon tax, налог на выбросы. Фактически этот налог частично включен в стоимость горючего. Считается, раз люди платят больше за бензин, то будут больше думать об экологии и пересаживаться на электрические автомобили.

Цены на недвижимость

В больших городах есть целые многоэтажные дома, принадлежащие корпорациям, где все квартиры сдаются в аренду. Это самый распространенный вариант для съема. Второй вариант – аренда у частника.

Потенциальный арендодатель, или как его тут называют лендлорд, хочет быть уверен, что у вас есть деньги платить аренду, так как выселить неплательщика можно не сразу. Поэтому будет просить рекомендации от предыдущих лендлордов, подтверждение дохода, кредитную историю и оплату за первый и последний месяц аренды. Если вы только что приехали, у вас почти всего этого нет, кроме работы. Что же делать? Как правило, прокатывает оплата аренды вперед на 6-8 месяцев без лишних к вам вопросов.

Недвижимость можно купить на вторичном рынке. Покупают через риэлтора или напрямую от застройщика. Кредит на покупку можно взять на 95% от суммы дома сроком до 25 лет.

Цены на недвижимость в Канаде достаточно высокие. Квартира 50 кв.м. с одной спальней и залом, совмещенным с кухней – примерно $500 000 в не самом плохом районе Торонто.

В Ванкувере цены традиционно еще выше. За последние 15 лет недвижимость подорожала примерно в 3 раза и особо не собирается останавливаться.

Цены в Торонто начинаются 1-bedroom от $1800/месяц, 2-bedroom от $2100. Это контракт на 1 год с продлением. Сдается «голая» квартира без мебели, но с кухней и кухонными принадлежностями. Цены на аренду можно смотреть вот здесь.

Шуфлядка по-канадски

Канадцы, как и беларусы, владеют словечками, которые не понимают соседи.

Туалеты в США называются rest room. В Канаде это bath room. Одноразовая штуковина для переноски нескольких стаканов с напитками в одной руке из папье-маше в Канаде называется tray (поднос).

Пластиковый поднос (например, в Макдональдсе) называется plastic tray и никак иначе. В США все наоборот: tray это пластиковый поднос, и если вы попросите, tray вам дадут его, а штука из папье-маше называется cup holder. Хотя любой канадец знает, что cup holder – это часть автомобиля, куда вставляются стаканы.

Если вы хотите счет в ресторане, то в США вы просите check, а в Канаде bill, хотя в Канаде поймут и так и так.

При оплате в Канаде вас спросят «would you like a machine?» В переводе с канадского это означает, принести ли вам беспроводной платежный терминал для оплаты картой? Американцы шугаются и не понимают. Соответственно, если вы в США попросите «can I have a machine, please?» официант выпадет в осадок и не поймет, что вы хотите. В США по старинке вы отдаете карточку, с нее списывают деньги.

Вязаная спортивная шапка по-канадски называется toque произносится как «тук». Я использовал это слово в США, и оно было совершенно неизвестно американцам. Это как в Минске попросить «бокал чаю», наверное.

И таких моментов достаточно много. Вы думаете, это английское слово, а потом оказывается, что за пределами Канады никто вообще не понимает, что это такое.

Так же у канадцев есть свой «Хутка-смачна» – это сеть кофеен «Тим Хортонс». Там тоже недавно начали продавать что-то похожее на пиццу, что как бы намекает. В США они тоже есть – преимущественно на севере, но Dunkin Donuts гораздо популярнее.

Ложка дегтя

Не хотелось бы, чтобы сложилось впечатление, что Канада – эдакий теплый ламповый safe harbour (спасительный порт) в мире, где все катится не в самую лучшую сторону. Несмотря на негативные тенденции, Канада все еще неплохое место для жизни.

Минимальная зарплата в 2008 составляла $8.75 в час, сейчас $17.30. И тогда, и сейчас на минималку жить было непросто. Если в 2008 человек мог снять квартирку в подвале за за $450, то сейчас это будет минимум $1000. Добавьте существенно возросшие цены на еду и прочие базовые потребности.

Понятно, что айтишники не живут на минималку, но зарплаты в ИТ не поспевают за ростом цен. А как выкручиваются продавцы, парикмахеры, официанты и прочий обслуживающий персонал – для меня вообще загадка. На лицо – калифорнизация Торонто, Ванкувера, Монреаля и Калгари (комфортно жить там могут только айтишники и кинозведы) со всеми вытекающими.

Флуктуация курса канадского доллара по отношению к американскому тоже добавляет в стоимость всего в Канаде. Исторически курс канадского доллара по отношению к американскому почти всегда находился в диапазоне 1,3-1,4. Мы в Канаде получаем меньше денег.

В Канаде все дороже в том числе из-за более высокого налога с продаж, более высокой цены на бензин, меньшей плотности населения и более высоких логистических издержек. Кроме того, в среднем людям платят меньше, чем в США. Конечно, зависит от региона. Но в среднем по больнице в Канаде трубы пониже и дым пожиже по сравнению с США.

Жилищный кризис является серьезной проблемой, вызванной большим количеством иммигрантов, которые по прибытии селятся в крупных городах. Канада с комфортом принимает до 250 000 в год. Это число серьезно превышено, в 2023 году достигло 500 000.

Вторая проблема – беженцы, которых необходимо расселить. Третья проблема – трудно выселить неплательщиков. Поэтому арендодатели закладывают риски в цену аренды.

Высокие проценты по ипотеке, дополнительный налог на топливо. Очень много канадцев все еще отапливают свои дома топочным мазутом и соляркой. По ним очень сильно ударил этот налог. Из-за низкой плотности населения и по экономическим соображениям центральный газ проведен не везде. Пропан тоже не везде доступен. Людей стимулируют переходить на тепловые насосы с грунтовым теплообменом. Но это достаточно дорогое удовольствие (порядка $60 000), плюс нужен довольно большой участок, плюс глубина промерзания климата в некоторых местах такая, что тепловые насосы не помогают и все равно приходится иметь дополнительный источник отопления. Хотя как кондиционер он работает прекрасно.

В качестве заключения

Для беларуского айтишника Канада достаточно комфортная страна, со своими преимуществами и недостатками.

Кому не подойдет Канада?

Если вам важен теплый климат. В некоторых местах теплее, чем в Беларуси, но не курорт.

Если вы урбанист-самокатчик. Уже можно жить без личного автотранспорта, но нужно жить в городе без детей.

Если вам важна движуха, музеи и прочие достопримечательности, Канада – не то место. Канадские достопримечательности сделаны матушкой природой. Ничего близко к Лувру, музею Орси, дому инвалидов и прочим дрезденским галереям тут нет.

Если вы хотите максимально много денег за свой труд, то ваш выбор должен быть США, а не Канада.

Если вам нужен просто паспорт, чтобы был бевиз для большинства стран, Канада может и не самый плохой вариант. Но та же Аргентина для этих целей быстрее и проще.

Кому подойдет Канада?

Если вы хотите нормальных работающих госуслуг без излишней бюрократии и идиотизма, без произвола и равенства закона для всех (насколько это возможно в нашей реальности).

Если вам важно, чтобы инфраструктура была развита не только в пределах второго транспортного кольца, но и в 100 км и больше от центра большого города.

Если вам не нравится соотношение европейских зарплат к налогам, то вам, возможно, подойдет Канада.

Если вас беспокоит высокий уровень преступности, высокая стоимость высшего образования для своих детей (как в США), но не нравится Европа из-за высоких налогов.