Ударные группы ВСУ захватили новые позиции россиян в Харьковской области 23.06.2024, 12:46

Опубликовано видео зачистки.

Военные 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ осуществили захват вражеских позиций на Харьковщине. Соответствующее видео зачистки с камеры бойца было опубликовано пресс-службой бригады.

На опубликованных кадрах показано выбивание врага с его позиций, которые он обустроил в Харьковской области и использовал их для удержания своих оборонительных рубежей.

В результате боев и сильного давления со стороны бойцов 3 ОШБр удалось захватить вражеские окопы. После их захвата, военные 3 роты 1 батальона 3 ОШБр приступили к зачистке блиндажей от врага.

Следует отметить, что бойцы бригады штурмовали позиции в тесном сотрудничестве с аэроразведкой подразделения, своевременно обнаруживавшей остатки вражеской пехоты.

Кроме того, она осуществляла координацию действий военных 3 ОШБр, благодаря чему удалось захватить позиции врага при минимальных потерях.