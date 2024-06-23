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В Минске подросток ногами вытолкнул из автобуса и избил темнокожего парня

  • 23.06.2024, 12:54
  • 1,316
В Минске подросток ногами вытолкнул из автобуса и избил темнокожего парня
иллюстративное фото

Что было дальше?

Суд в Минске рассмотрел дело 17-летнего горожанина, который избил темнокожего парня, и вынес приговор. Об этом рассказали в прокуратуре Фрунзенского района, пишет агентство «Минск-Новости».

В тот вечер, когда произошел инцидент, обвиняемый ждал автобуса на остановке «Домбровка-6». Когда транспорт подъехал, подросток увидел темнокожего юношу, который вместе с ним зашел в салон. Он подошел к нему, повис на поручне и со всей силы без причин ударил парня в спину ногами, вытолкнув его на улицу. После этого они устроили потасовку, упали на землю, обвиняемый не меньше трех раз ударил иностранца, высказывая в этот момент негативные комментарии по поводу его расовой принадлежности.

Парней разняли двое мужчин, которые оказались очевидцами драки.

Подросток повредил рюкзак, куртку и мобильный телефон потерпевшего. Также у того оказались сломаны наушники. Ущерб оценили на сумму в 1 700 рублей.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Подросток в суде частично признал вину.

По данным прокуратуры, фигурант — учащийся одного из минских колледжей, ранее проблем с законом у него не было.

Суд признал его виновным в хулиганстве, но вместо наказания к нему решили применить воспитательные меры (ст. 117 Уголовного кодекса «Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного характера»). Подростку объяснили, какие последствия его ждут в случае повторения подобных действий, а также ограничили ему свободу досуга на полгода.

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