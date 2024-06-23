FT: Дешевое оружие для массового уничтожения БПЛА появится уже в следующем году 23.06.2024, 13:19

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Его разработали в Великобритании.

Недорогое оружие, способное уничтожать сразу несколько беспилотников, выводя из строя их электронику, может появиться уже в следующем году. Как пишет Financial Times, об этом заявил Алекс Крессвелл глава компании Thales UK, возглавляющей разработку для Великобритании.

По словам Кресвелла, новое радиочастотное оружие направленной энергии (RFDEW), которое этим летом проходит полевые испытания с британскими военными, должно быть готово к использованию «довольно быстро».

«Переход от того, что работает в реальных условиях на равнине Солсбери, к тому, что вы отправите в Украину, - это еще довольно большой шаг. Это прыжок на год, но не на много лет», - сказал Крессвелл в интервью Financial Times.

Он уточнил, что система, которая сейчас проходит испытания, «может быть доступна для использования уже в следующем году». В то же время решение о том, когда и где развернуть систему, будет принимать правительство Великобритании.

«При стоимости всего 10 фунтов за один выстрел и дальности действия до 1 км система станет более дешевой альтернативой традиционным ракетным системам ПВО, стоимость которых обычно составляет сотни тысяч долларов. Технология может быть установлена на военных машинах и использует мобильный источник энергии для производства радиочастотных волн или импульсов, создающих помехи для электроники движущейся цели», - пишет FT.