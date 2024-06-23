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Можно ли есть мясо и рыбу с картошкой?

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  • 23.06.2024, 13:26
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Можно ли есть мясо и рыбу с картошкой?

Ответ диетологов удивил.

Вкусный и сытный ужин - залог хорошего настроения и крепкого сна для многих людей. Сайт УНИАН рассказал, какую картошку нельзя есть и с чем ее лучше не сочетать.

Можно ли есть мясо с картофелем

Диетологи считают, что одно из самых распространенных сочетаний в кулинарии - мясо с картофелем - это далеко не идеальный вариант для обеда или ужина. Они рассказывают, почему нельзя есть картошку с мясом - все дело в уровне калорийности и жиров.

Если вы пожарили картофель вместе с кусочком свинины или курицы, а затем все это съели, не удивляйтесь, что желудок отвернется от вас навсегда. Такая пища слишком тяжела для ЖКТ, поэтому если не хотите жаловаться на самочувствие, обойдитесь без такой жирной и тяжелой пищи.

Какую картошку нельзя есть еще - список

Кому нельзя есть картошку, кроме любителей мяса, так это поклонникам хлеба, рыбы и помидоров вместе с популярным корнеплодом. Соленая или жареная рыба вместе с жареной картошкой приведет к увеличению уровня соли в организме, из-за чего может страдать печень и поджелудочная железа.

Хлеб с картофелем - это крахмальная бомба, которая будет очень долго перевариваться в организме. Сложные углеводы в принципе сложно назвать полезной пищей, но если вы заставите свой ЖКТ усиленно переваривать картошку с хлебом, работая «двойную смену», то рано или поздно рискуете получить повышенную кислотность и боли в области желудка.

Помидоры с картофелем не сочетаются категорически, потому что томаты содержат большое количество кислот, блокирующих поступление полезных веществ из корнеплода в организм человека. Как минимум, витамин С, который укрепляет иммунитет, и калий, необходимый для регуляции водно-солевого баланса, из-за помидоров останутся «за бортом». Более того, иногда помидоры с картошкой вызывают расстройство ЖКТ, но это индивидуальный момент.

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