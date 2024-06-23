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Серая мышь

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 23.06.2024, 13:33
  • 4,746
Серая мышь
Фото: Getty Images

Поражение Путина уже состоялось.

Пугая поражением в затеянной им спецоперации, великий геополитик утверждает: «Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Это означает конец тысячелетней истории Российского государства...»

Это – мания величия. Серая государственная мышь, случайно попавшая в Кремль, отождествляет себя со страной. Володину, что ли, поверил? («Путин – это Россия, Россия – это Путин»). Где Россия, где вы, временщики.

Во-первых, поражение уже состоялось, страна находится в стадии переживания последствий путинских авантюр. Во-вторых, разгром планов спятившей верхушки не означает, что страна закончится.

Всякое бывало в российской истории, и ничего страшного – страна не исчезала. Так и в этот раз будет. Отряхнет вас, туповатых начальников, с себя, как пыль, и только.

Вас, Путин, история так или иначе смоет вместе с вашими соучастниками, страна вас забудет в момент, как страшный сон. И получит шанс зажить нормальной жизнью. А уж как воспользуется – другая тема. Но уже без вас, Путин. После вас и без вас.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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