Минчанин «оскорбил» Лукашенко прямо в пиццерии 23.06.2024, 13:41

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Мужчина работает электромонтером.

Суд вынес приговор 43-летнему минчанину, которого обвиняли в «сопротивлении сотрудникам милиции» и «оскорблении» Лукашенко. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Центрального района столицы.

Как пишет агентство, в неназванную дату сотрудники отдела Департамента охраны МВД приехали в пиццерию на проспекте Победителей — ее работники нажали тревожную кнопку, поскольку один из посетителей «вел себя вызывающе».

«Милиционеры попросили его покинуть заведение, на что тот дважды ударил одного из сотрудников по бронежилету», — утверждает агентство. После этого мужчину задержали.

«Находясь в служебном автомобиле, он вел себя агрессивно, нецензурно выражался и угрожал служителям закона, а также высказывал оскорбления в адрес Лукашенко, что подтверждалось записями с портативных видеорегистраторов сотрудников», — говорится в сообщении «Минск-Новостей».

В отношении минчанина возбудили уголовное дело.

— Обвиняемый работает электромонтером, на иждивении имеет троих детей, — прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский.

Суд признал его «виновным» и назначил «химию» на срок четыре года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев.