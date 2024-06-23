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Bloomberg: Трамп уже определился со своим вице-президентом, но скрывает это

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  • 23.06.2024, 13:49
  • 1,828
Bloomberg: Трамп уже определился со своим вице-президентом, но скрывает это
Дональд Трамп
Фото: AP

Тайна может раскрыться неожиданно.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп уже определился с кандидатом в вице-президенты. В то же время он еще не сообщил о своем решении соревнующимся за должность республиканцам.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на репортера NBC News. Как говорится в статье, Трамп планирует взять своего напарника на дебаты с действующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом 27 июня в Атланте.

Журналисты назвали несколько имен потенциальных кандидатов в вице-президенты, которые посетят вечеринку, организованную республиканцами в честь дебатов.

Это, в частности, губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум, сенатор Марко Рубио от Флориды и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.

Трамп ранее заявлял, что объявит о своем выборе во время или незадолго до Национального съезда Республиканской партии, который начнется 15 июля в Милуоки.

Однако он может объявить об этом раньше, чтобы отвлечь публику от освещения своего приговора 11 июля, пишет Bloomberg.

Согласно последнему опросу Fox News, Байден опережает Трампа на 2% на президентской гонке. Если за действующего президента готовы проголосовать 50% избирателей, то за Трампа – 48%.

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