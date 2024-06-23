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В Витебске задержали директора предприятия

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  • 23.06.2024, 13:56
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В Витебске задержали директора предприятия

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Директора витебского предприятия задержали за крупные хищения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По информации МВД, 58-летний топ-менеджер давал незаконные указания подчиненному сотруднику о перечислении средств в качестве дивидендов в адрес фирмы, в которой сам являлся учредителем. Ущерб, причиненный предприятию за несколько лет, оценили в более 175 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.

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