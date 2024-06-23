Белорусские зенитчики пообещали защитить страну от НЛО 3 23.06.2024, 14:10

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Но при этом скрыли лицо своего «начальника штаба».

Минобороны опубликовало видео о проверке готовности соединений и воинских частей с заявлением анонимного «начальника штаба». Он пообещал, что «любой неопознанный летательный аппарат, который нарушит государственную границу, будет уничтожен».

«21 июня Министерство обороны объявило о внезапной проверке готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил к выполнению задач по назначению.

К маневрам присоединилось одно из формирований зенитно-ракетных войск. Оно «получило задачу заступить на боевое дежурство для охраны воздушного пространства Беларуси», — сообщило сегодня Минобороны в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео анонимный «начальник штаба – первый заместитель командира дивизиона» со скрытым лицом отчитался, как военнослужащие «вовремя и скрытно заняли позиционный район и заступили на боевое дежурство»:

«Любой неопознанный летательный аппарат, нарушивший государственную границу Республики Беларусь, будет уничтожен в кратчайший срок».

Как сообщалось, «внезапная проверка готовности» проходит в Брестской и Гомельской областях. В Минобороны предупреждали о перемещении боевой техники по автотрассам.