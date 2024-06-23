Путин – бревно Владимир Пастухов

23.06.2024, 14:32

Владимир Пастухов

Вышел босяк из подворотни...

Бесконечное пережевывание мысли о том, что Россия (Путин) стремятся подорвать (разрушить) мировой порядок, завязло в зубах и скорее раздражает, чем просветляет. Ну подрывают, и что?

Дело же не в этом. Дело в том, что этот «порядок» оказался импотентом и не в состоянии себя защитить. Вот где корень зла и вот над чем надо задуматься. Допустим, вышел босяк из подворотни с дубиной и стал бить витрины фешенебельных бутиков – бывает. Проблема начинается не тогда, когда обнаружилось, что в квартале завелся босяк, а тогда, когда полиция не приезжает, а добропорядочные граждане в лучшем случае разбегаются по квартирам, а в худшем – бегут посмотреть, нельзя ли под шумок и себе чего-нибудь уволочь. И в этот момент выясняется, что порядка никакого на самом деле не было, а была одна иллюзия. Была одна только премудрость старого буржуазного пескаря, что, мол, раз так было раньше, то так же будет и впредь.

Нет, не будет. Как ни гоним мы от себя эту мысль, она все настойчивей стучится в наши головы и сердца: к прошлому порядку, к «доброму», «хорошему», «комфортному» «послепотсдамскому» миру с его мелкой периферийной грызней «великих держав» и отсутствием попыток глобального передела сфер влияния возврата нет. Это понятно, похоже, всем, кроме правящего «политического класса» на Западе, который продолжает судорожно цепляться за историческую зону комфорта, пытаясь натянуть ее на меняющийся мир, как сову на глобус.

Чем быстрее этот политический класс поймет, что пути назад нет, что привычная «зона комфорта» – это ловушка, что попытки в ней задержаться приведут к тому, что она превратится в раскаленную печь, в которой Запад будет гореть как в аду, тем больше шансов на спасение. Центр усилий должен быть сегодня перенесен с попыток удержать старое на попытки выстроить новый миропорядок. Принцип здесь простой: кто не успел – тот опоздал. Если Запад не постарается выстроить новый миропорядок сам, то он будет выстроен без его участия. Не думаю, что это кому-то на Западе понравится.

Запад должен преодолеть инерцию мышления. Он застрял в 1989 году, расчесывая свою «победу» в «холодной войне». Война в Украине показала, что у Запада нет монополии, нет «золотой акции» на единоличное управление мировым хозяйством. Нужны новые стратегии, позволяющие получать достойный куш даже тогда, когда у тебя нет блокирующего пакета акций, а то и в условиях, когда ты и вовсе миноритарный акционер. Запад получил отпор не от России, а от Китая, Индии, Турции, которые оставили его один на один со своей иллюзией. О новом мире надо договариваться не с Путиным, а с теми, кто видит в Путине полезное бревно, с помощью которого можно пробить твердолобость западных элит.

Запад должен, в том числе, определиться, кто для него главный враг. Сегодня он декларирует, что таким врагом является Китай, но при этом воюет с Россией. Удачи ему в попытке победить на двух фронтах сразу. Выбор назрел. И, на мой «незрелый» взгляд, – это выбор в пользу Китая, а не в пользу России. По крайней мере, современной России. Тут все просто: Китай топит за новый порядок, а Россия является экспортером хаоса. С Китаем поэтому в принципе договорится можно, с путинской Россией – никогда.

Да, придется подвинуться и даже утереться, и, может быть, о ужас, отдать по мягкой схеме Тайвань. А после этого научиться жить в мире, где с Китаем по любому вопросу надо будет расходится бортами, как когда-то расходились с СССР. Но лучше так, чем гореть в огне хаоса «русского мира».

Владимир Пастухов, «Телеграм»