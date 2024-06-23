Южная Корея готова передать Украине весь арсенал летального оружия 4 23.06.2024, 14:47

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Названо условие для Москвы.

Советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин назвал условия, в рамках которых Украина будет получать вооружение. Об этом он рассказал во время участия в телевизионной передаче KBS.

Он отметил, что передача вооружения Украине будет напрямую зависеть от аналогичных действий со стороны России, которая планирует передачу технологий и высокоточного вооружения КНДР.

«Граница для Южной Кореи, если Россия передаст Северной Корее высокоточное оружие или технологии» – отметил Чан Хо Джин.

Дополнительно он отметил, что при пересечении этой «красной линии» Южная Корея без колебаний будет осуществлять поддержку Украины и передавать весь возможный арсенал летального оружия.

Напомним, что после подписания между Россией и КНДР договора о стратегическом партнерстве, в который также входит военная помощь друг другу в случае агрессии, правительство Южной Кореи в экстренном порядке приступило к рассмотрению снятия запрета на поставку оружия Украины.

Прежде всего, это связано с угрозой со стороны КНДР, которая может получить современные ракетные технологии, а также ракетное вооружение из России. Следует отметить, что со стороны Южной Кореи действует запрет на передачу летального оружия Украине.

Кроме того, позицию на запрет передачи Украине вооружения президент Южной Кореи Юн Сок Йоль подтвердил 9 мая 2024 года.

Представители правительства России негативно отреагировали на заявление Южной Кореи, отметив, что передача вооружения будет «большой ошибкой», которая ухудшит отношения между двумя странами.

В свою очередь представители Южной Кореи стремятся провести определенную договоренность, чтобы улучшить отношение с Россией, и тем самым обеспечить более спокойную среду на корейском полуострове.