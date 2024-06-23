Белорус четыре часа провисел на горе в Алтае 2 23.06.2024, 14:55

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Его спасли.

Гражданин Беларуси 4 часа провисел на горе Иткая в Республике Алтай. Его спасли, сообщает местное МЧС.

Инцидент произошел 22 июня рядом с селом Анос Чемальского района. 36-летний белорус не мог спуститься с уступа отвесной скалы. Как оказалось, в таком положении он находился уже более 4 часов. За помощью в МЧС обратились его друзья.

Лишь спустя несколько часов удалось найти надежный подход к пострадавшему и спустить его к подножью горы с помощью спасательных веревок.

Проведение работ осложнялось сложным рельефом местности, а также плохой видимостью, уточнили в МЧС.

В спасательной операции участвовало 7 человек и 2 единицы техники.