закрыть
23 июня 2024, воскресенье, 16:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Z-военкор выдвинул ультиматум российским генералам

12
  • 23.06.2024, 15:03
  • 9,096
Z-военкор выдвинул ультиматум российским генералам

Дал им ровно одну календарную неделю.

В рядах ВС РФ разгорелся громкий скандал вокруг так называемой «ямы» в оккупированном Донецке. Там командование ВС РФ насильно удерживает в ужасных условиях собственных военных. С истерическим заявлением по поводу сложившейся ситуации выступил и российский военный, популярный Z-блогер Егор Гузенко (Тринадцатый). Он разразился угрозами в адрес генералов, передает Диалог.UA.

Тринадцатый уверяет, что в донецкой «яме» сегодня находится более 120 военных РФ, которые как-то не угодили своим командирам. Их готовят отправить в так называемые «мясные штурмы», откуда вернуться можно только в цинковом гробу.

«Есть бойцы разные: там и «штормы» (Шторм Z - ред.), и контрактники, и мобилизованные, бойцы разных подразделений, которых за какой-то «косяк» в эту историю собрали. Кто-то кому-то не подчинился, командира на**й послал, кого-то признали годным к службе, а у него руки не работают. Вот такой контингент собрали там, заколотили решетками… Там есть бойцы, у которых не функционируют пальцы… У кого-то ноги нет, у кого-то глаза, еще чего-то… И командование хочет признать их годными (к прохождению военной службы - ред.). И для этой процедуры их всех собрали в хозпомещение, заколотили там все решетками. Кормят как собак, там грязь, такая антисанитария. Я не могу описать этот пи**ец. Чистилище… Вы фронтовиков гнобите, уничтожаете своими же руками! Так нельзя относиться к людям, это по-скотски!» - жаловался Гузенко.

Он дал командирам «календарную неделю» на то, чтобы переместить оккупантов в более чистое помещение без решеток.

В ином случае он намерен отправить письмо-жалобу лично российскому диктатору Владимиру Путину, а также новому министру обороны Андрею Белоусову.

«Вообще странное дело, что солдата за любой (даже за самый незначительный косяк) садят на яму, а там клопы, вши, тараканы, мухи, комары, крысы, мыши и прочие представители донецкой фауны… Почему генералов за косяки не садят в клетку? Не вы эту войну тянете жиро**сы, а тянет ее русский солдат. Зарубите это себе на носу. Время пошло», - пригрозил Z-оккупант.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский