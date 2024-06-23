Z-военкор выдвинул ультиматум российским генералам 12 23.06.2024, 15:03

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Дал им ровно одну календарную неделю.

В рядах ВС РФ разгорелся громкий скандал вокруг так называемой «ямы» в оккупированном Донецке. Там командование ВС РФ насильно удерживает в ужасных условиях собственных военных. С истерическим заявлением по поводу сложившейся ситуации выступил и российский военный, популярный Z-блогер Егор Гузенко (Тринадцатый). Он разразился угрозами в адрес генералов, передает Диалог.UA.

Тринадцатый уверяет, что в донецкой «яме» сегодня находится более 120 военных РФ, которые как-то не угодили своим командирам. Их готовят отправить в так называемые «мясные штурмы», откуда вернуться можно только в цинковом гробу.

«Есть бойцы разные: там и «штормы» (Шторм Z - ред.), и контрактники, и мобилизованные, бойцы разных подразделений, которых за какой-то «косяк» в эту историю собрали. Кто-то кому-то не подчинился, командира на**й послал, кого-то признали годным к службе, а у него руки не работают. Вот такой контингент собрали там, заколотили решетками… Там есть бойцы, у которых не функционируют пальцы… У кого-то ноги нет, у кого-то глаза, еще чего-то… И командование хочет признать их годными (к прохождению военной службы - ред.). И для этой процедуры их всех собрали в хозпомещение, заколотили там все решетками. Кормят как собак, там грязь, такая антисанитария. Я не могу описать этот пи**ец. Чистилище… Вы фронтовиков гнобите, уничтожаете своими же руками! Так нельзя относиться к людям, это по-скотски!» - жаловался Гузенко.

Он дал командирам «календарную неделю» на то, чтобы переместить оккупантов в более чистое помещение без решеток.

В ином случае он намерен отправить письмо-жалобу лично российскому диктатору Владимиру Путину, а также новому министру обороны Андрею Белоусову.

«Вообще странное дело, что солдата за любой (даже за самый незначительный косяк) садят на яму, а там клопы, вши, тараканы, мухи, комары, крысы, мыши и прочие представители донецкой фауны… Почему генералов за косяки не садят в клетку? Не вы эту войну тянете жиро**сы, а тянет ее русский солдат. Зарубите это себе на носу. Время пошло», - пригрозил Z-оккупант.