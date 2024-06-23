Украинские военные показали уничтожение «шахедов» с помощью ПВО «Тунгуска» 1 23.06.2024, 15:18

2,822

Атмосферное видео.

Украинские военные показали, как «Тунгуска» мощно бьет по российским «шахедам», атакующим Украину.

Об этом сообщается в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«На атмосферном видео запечатлено мастерство и храбрость экипажа зенитного ракетно-пушечного комплекса 2К22 «Тунгуска», - говорится в сообщении.

Он, по словам военных, обеспечивает эффективное и всегда эффектное использование этой зенитной системы ПВО в борьбе с российскими дронами-камикадзе типа «шахед», которыми Россия атакует мирные города Украины.