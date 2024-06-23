Украинские военные показали уничтожение «шахедов» с помощью ПВО «Тунгуска»1
- 23.06.2024, 15:18
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Атмосферное видео.
Украинские военные показали, как «Тунгуска» мощно бьет по российским «шахедам», атакующим Украину.
Об этом сообщается в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
«На атмосферном видео запечатлено мастерство и храбрость экипажа зенитного ракетно-пушечного комплекса 2К22 «Тунгуска», - говорится в сообщении.
Он, по словам военных, обеспечивает эффективное и всегда эффектное использование этой зенитной системы ПВО в борьбе с российскими дронами-камикадзе типа «шахед», которыми Россия атакует мирные города Украины.