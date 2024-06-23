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На популярном у белорусов турецком курорте началось нашествие змей

  • 23.06.2024, 15:25
  • 3,836
На популярном у белорусов турецком курорте началось нашествие змей

Они заползают в жилые дома, офисы и машины.

В турецкой Анталье из-за жары началось нашествие змей. Они заползают в жилые дома, в офисы и машины. Местные и туристы обеспокоены, сообщает Halk TV.

С момента, как в регионе установилась жаркая погода, пожарные извлекли из жилых помещений 106 рептилий и выпустили их на волю. Звонки с сообщениями о змеях поступают спасателям каждый день, проводится по 10−15 спасательных операций ежедневно.

Отмечается, что масштабное строительство в городах сузило естественную среду обитания змей, поэтому их все чаще стали видеть в домах и офисах.

Добавим, что в прошлом году в Анталье зафиксировали новый рекорд по числу прибывших с начала года туристов. Курорт посетили 8 миллионов 11 тысяч 828 гостей, он очень популярен и среди белорусских путешественников, поскольку не нужно получать визу и туда есть прямые авиарейсы из Минска.

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