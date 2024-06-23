закрыть
23 июня 2024, воскресенье, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Клюшку легендарного хоккеиста белорусского происхождения продали за рекордную сумму

2
  • 23.06.2024, 15:47
  • 1,250
Клюшку легендарного хоккеиста белорусского происхождения продали за рекордную сумму

Он побил свой же рекорд.

Клюшку легенды мирового хоккея Уэйна Гретцки, которой он играл в финале Кубка Стэнли-1988, продали на аукционе Sotheby's за 336 тысяч долларов.

Это рекорд среди всех проданных на аукционах клюшек в истории. Предыдущее достижение тоже принадлежала клюшке Гретцки — в 2022 году ее продали за 138,6 тысячи долларов, сообщает Bleacherreport.

Свитер, в котором форвард играл в финале Кубка Стэнли-1988, ранее продали за 1,452 млн долларов, краги — за 204 тысячи долларов. В том финале «Эдмонтон», за который выступал Уэйн, «всухую» обыграл «Бостон» — 4:0.

У великого хоккеиста есть белорусские корни. Его дед, Терентий Грецкий, в начале XX века перебрался из Гродненской губернии тогда еще Российской империи в Канаду. Уэйн вспоминал, что дед разговаривал на белорусском языке. Владел белорусским и отец хоккеиста Уэйн Гретцки.

В 2010 году Гретцки приезжал в Беларусь, где даже встретился со своей двоюродной сводной сестрой, которая живет в Свислочи.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский