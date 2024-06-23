Клюшку легендарного хоккеиста белорусского происхождения продали за рекордную сумму 2 23.06.2024, 15:47

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Он побил свой же рекорд.

Клюшку легенды мирового хоккея Уэйна Гретцки, которой он играл в финале Кубка Стэнли-1988, продали на аукционе Sotheby's за 336 тысяч долларов.

Это рекорд среди всех проданных на аукционах клюшек в истории. Предыдущее достижение тоже принадлежала клюшке Гретцки — в 2022 году ее продали за 138,6 тысячи долларов, сообщает Bleacherreport.

Свитер, в котором форвард играл в финале Кубка Стэнли-1988, ранее продали за 1,452 млн долларов, краги — за 204 тысячи долларов. В том финале «Эдмонтон», за который выступал Уэйн, «всухую» обыграл «Бостон» — 4:0.

У великого хоккеиста есть белорусские корни. Его дед, Терентий Грецкий, в начале XX века перебрался из Гродненской губернии тогда еще Российской империи в Канаду. Уэйн вспоминал, что дед разговаривал на белорусском языке. Владел белорусским и отец хоккеиста Уэйн Гретцки.

В 2010 году Гретцки приезжал в Беларусь, где даже встретился со своей двоюродной сводной сестрой, которая живет в Свислочи.