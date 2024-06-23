Более 500 машин скопились в очереди на Крымский мост 1 23.06.2024, 15:55

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Ранее мост дважды временно перекрывали.

В очереди на Крымский мост с обеих сторон стоят 577 автомобилей, сообщается в телеграм-канале, где публикуют информацию о ситуации на мосту.

По данным на 14:00, в очереди со стороны Тамани Краснодарского края находится 287 машин, со стороны Керчи — 290 машин. Время ожидания с каждой стороны около часа.

Ранее Крымский мост дважды временно перекрывали. Первый раз — в 12 часов, мост был закрыт на 21 минуту, второй раз — в 13 часов, спустя три минуты движение возобновили.

В этот период времени украинские военные совершили атаку на Севастополь.