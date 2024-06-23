Валютный рынок на этой неделе «штормило» 23.06.2024, 16:07

Это отразилось на ситуации в обменниках — возникла редкая ситуация.

Валютный рынок на нынешней неделе штормило. Так, 19 июня на торгах был установлен рекорд по росту стоимости этой корзины. В пятницу, 21 июня, доллар и евро заметно подорожали, а российский рубль — подешевел. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,265 рубля («Белгазпромбанк»), а ниже всего — 3,232 рубля («БНБ-Банке», «Паритетбанке», «Статусбанке»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Статусбанке» — 3,222 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,52 рубля («Белгазпромбанк», «Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Статусбанке» (3,487 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,467 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Альфа Банке» — 3,62 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,8 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,63 рубля («Статусбанке»).

То есть в «Статусбанке» курс покупки российского рубля выше, чем курс продажи этой валюты в «Альфа Банке». Такая ситуация бывает не так часто.