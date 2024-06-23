Трамп оставил в ресторане $500 чаевых и лозунг о налогах на чеке 2 23.06.2024, 16:15

Фотофакт.

Бывший президент США Дональд Трамп посетил ресторан Tony and Nick's Steaks в Южной Филадельфии, где оставил $500 чаевых и надпись на чеке «долой налоги на чаевые», передает телеканал Fox Business.

Владелец ресторана Ники Лусидонио назвал «неожиданным» визит Трампа. «Это было просто невероятно, — сказал он. — Он разговаривал с людьми, вы знаете, они задавали вопросы. Он отвечал на них».

В частности, отмечает Fox Business, Трамп спросил подошедших к нему посетителей, кого бы они хотели видеть в качестве вице-президента. Один человек выкрикнул: «Джей Ди Вэнс!» (республиканец, сенатор от штата Огайо).

По словам Лусидонио, в Южной Филадельфии «болеют за Трампа» на предстоящих президентских выборах. Владелец Tony and Nick's Steaks также раскритиковал налогообложение чаевых сотрудников организаций общепита. «Мы делаем всю тяжелую работу, и это 15–20 часов в день, — сказал он. — Они просто приходят и говорят, что половина принадлежит мне. Это смешно. Средний класс гибнет. Мы должны что-то с этим сделать».

9 июня Трамп во время митинга в Лас-Вегасе пообещал отменить налоги на чаевые — основной источник дохода работников развлекательной индустрии, которой живет этот город в штате Невада.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Главным соперником Трампа станет действующий глава государства демократ Джо Байден.