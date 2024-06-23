В Беларуси изменили правила ввоза авто из стран ЕАЭС 23.06.2024, 16:18

1,246

Некоторым покупателям придется доплатить немалые деньги.

С 1 июля 2024 года в Беларуси будут по-новому начислять утильсбор на авто, ввозимые из ЕАЭС. Это предусматривает постановление Совмина №432 от 18 июня 2024 года.

Кого коснутся изменения?

Нововведения касаются тех авто, которые приезжают к нам из других стран ЕАЭС. То есть из России, Казахстана, Армении и Кыргызстана, пишет «Наша Нiва».

Если с момента растаможки транспортного средства в одной из стран ЕАЭС прошло менее года, белорусские таможенные органы при начислении утилизационного сбора будут опираться на экспертную оценку стоимости транспортного средства.

В случае, если таможенная стоимость авто, заявленная при таможенном оформлении в одной из стран ЕАЭС, будет меньше стоимости, указанной в заключении о независимой оценке, то сумма, на которую увеличивается ставка утилизационного сбора, определяется как разность таможенных пошлин, налогов.

Высчитывать сумму доплат будут исходя из той суммы, которую нужно было бы оплатить при условии, что этот автомобиль изначально растаможивался бы в Беларуси с учетом экспертной оценки стоимости (она опирается на рыночную стоимость аналогичных товаров в странах приобретения).

Таким образом таможенные органы будут бороться с уклонением от уплаты таможенных пошлин в полном размере.

Машины, привезенные из Кыргызстана, лучше обходить стороной

Основной страной, через которую в Россию, а также Беларусь поставлялись автомобили, растаможенные по заниженным тарифам, является Кыргызстан.

Таможенное оформление в Кыргызстане творило «чудеса», о чем неоднократно говорилось в СМИ. Дело в том, что в отличие от Беларуси кыргызстанская таможня без каких-либо дополнительных оценок и экспертиз растаможивала автомобили на основании данных импортеров.

Это позволяло перегонщикам при оформлении через Кыргызстан занижать реальную стоимость автомобиля даже в 3-4 раза.

Именно по этой причине растаможка дорогих авто в возрасте до трех лет через Кыргызстан была даже более выгодной, чем 50% дисконт для инвалидов и многодетных при оформлении по 140-му указу в Беларуси.

Для примера, если при оформлении автомобиля стоимостью 100 тысяч евро в возрасте до 3 лет льготная растаможка в Беларуси обходилась в 24 тысячи евро, то в Кыргызстане можно было уложиться в 12-15 тысяч.

Некоторые уже успели получить проблемы

Судя по информации в профильных СМИ, в Беларуси уже хватает тех, кто приобрел автомобили, растаможенные в Кыргызстане, и сейчас имеет сложности с оплатой утилизационного сбора.

Важно отметить, что, пока таможня ждет ответа на запрос от своих кыргызских коллег, автомобили хранятся на территории СВХ, а эта услуга платная.

Через эту страну к нам попадают новые автомобили из Китая и подержанные – из Кореи.

Похоже, что после того, как в России с 1 апреля ввели изменения в механизм начисления утилизационного сбора за авто, растаможенные с занижением цены или использованием льгот в других странах ЕАЭС, часть машин, растаможенных по серым схемам в Кыргызстане, была перенаправлена на белорусский рынок.

С учетом того, что доплачивать разницу в пошлине придется из расчета 100% тарифов, а не льготных по 140-му указу, даже покупка нового «китайца» за 20-30 тысяч долларов, растаможенного через Кыргызстан, обернется доплатами в несколько тысяч долларов.