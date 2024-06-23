закрыть
23 июня 2024, воскресенье, 18:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мбаппе впервые сыграл в маске и сделал дубль в товарищеском матче

  • 23.06.2024, 16:40
  • 2,602
Мбаппе впервые сыграл в маске и сделал дубль в товарищеском матче
Килиан Мбаппе
Фото: Bai Xuefei / XinHua / Global Look Press

Лидер сборной Франции также сделал две результативные передачи.

Сломавший нос лидер сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в товарищеском матче против молодежной команды немецкого «Падерборна».

Как сообщает Reuters, Мбаппе провел на поле всю игру, которая состояла из двух таймов по 30 минут. Форвард играл в черной защитной маске, он забил два гола и сделал две результативные передачи.

Поединок прошел в закрытом формате, о счете не сообщается.

Мбаппе получил травму на последних минутах матча между Францией и Австрией (1:0) в первом туре. Операция ему не потребовалась. Во втором туре группового этапа против Нидерландов (0:0) Мбаппе остался на скамейке запасных.

На данный момент неизвестно, сыграет ли форвард в заключительном поединке группового этапа против Польши 25 июня.

«Вы увидите его в свое время. Все идет в правильном направлении, он восстанавливается после шока, есть синяк, который будет уменьшаться с каждым днем, он привыкает к своей маске, которая немного влияет на зрение. У него все хорошо», — сказал главный тренер сборной Дидье Дешам, которого цитирует RMC Sport.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский