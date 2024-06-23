Мбаппе впервые сыграл в маске и сделал дубль в товарищеском матче 23.06.2024, 16:40

2,602

Килиан Мбаппе

Фото: Bai Xuefei / XinHua / Global Look Press

Лидер сборной Франции также сделал две результативные передачи.

Сломавший нос лидер сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в товарищеском матче против молодежной команды немецкого «Падерборна».

Как сообщает Reuters, Мбаппе провел на поле всю игру, которая состояла из двух таймов по 30 минут. Форвард играл в черной защитной маске, он забил два гола и сделал две результативные передачи.

Поединок прошел в закрытом формате, о счете не сообщается.

Мбаппе получил травму на последних минутах матча между Францией и Австрией (1:0) в первом туре. Операция ему не потребовалась. Во втором туре группового этапа против Нидерландов (0:0) Мбаппе остался на скамейке запасных.

На данный момент неизвестно, сыграет ли форвард в заключительном поединке группового этапа против Польши 25 июня.

«Вы увидите его в свое время. Все идет в правильном направлении, он восстанавливается после шока, есть синяк, который будет уменьшаться с каждым днем, он привыкает к своей маске, которая немного влияет на зрение. У него все хорошо», — сказал главный тренер сборной Дидье Дешам, которого цитирует RMC Sport.