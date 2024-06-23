ВСУ показали в бою БМП Bradley

ВСУ показали в бою БМП Bradley1
- 23.06.2024, 16:49
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Эффектно уничтожает российскую пехоту.
Украинские бойцы используют американскую боевую машину пехоты Bradley в боях против оккупантов. Воины показали кадры боевого применения БМП.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
На кадрах зафиксирована работа военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады. Бойцы показали, как БМП Bradley работает по вражеской пехоте.
Как сообщают в ВСУ, на обратном пути в машину попал FPV-дрон. Но украинский экипаж этого не заметил и продолжил движение.