ВСУ показали в бою БМП Bradley 1 23.06.2024, 16:49

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Эффектно уничтожает российскую пехоту.

Украинские бойцы используют американскую боевую машину пехоты Bradley в боях против оккупантов. Воины показали кадры боевого применения БМП.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

На кадрах зафиксирована работа военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады. Бойцы показали, как БМП Bradley работает по вражеской пехоте.

Как сообщают в ВСУ, на обратном пути в машину попал FPV-дрон. Но украинский экипаж этого не заметил и продолжил движение.