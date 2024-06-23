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Украина получила экспериментальную американскую САУ Hawkeye

  • 23.06.2024, 17:33
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Украина получила экспериментальную американскую САУ Hawkeye

Она была создана в 2019 году.

Украина получила и протестует в боевых условиях 105-мм САУ 2-CT Hawkeye. Пока она находилась только на тестах в армии Соединенных Штатов Америки.

Об этом рассказал директор программы AM General Майк Эванс, сообщает Defense Blog.

По словам Эванса, САУ Украина получила в апреле этого года, а уже в первых числах мая она была протестирована на поле боя. К тому же бойцы, которые использовали ее, тренировались две недели, а еще одну неделю — тестировали. Интересно и то, что испытание Hawkeye в Украине проходит в реальных боевых условиях и с реальными целями.

Полноценное название «2-CT Hawkeye Mobile Howitzer System», созданное в 2019 году, является результатом сотрудничества AM General и Mandus Group. А уже в 2021 – американская армия выдала контракт на производство двух таких САУ непосредственно для тестов.

По сути, на Хамве установили пушку М20 с технологией мягкой отдачи SRT, что позволяет машине выдерживать условия стрельбы и не разваливаться после нескольких использований.

Такой особенностью САУ является современная цифровая система управления огнем. САУ может развернуться всего через 90 секунд после остановки. А скорострельность составляет 8 выстрелов в первые три минуты. Максимальная дальность стрельбы обычными снарядами – 11,6 км, а активно-реактивными – 19,5 км.

Из этого следует, что основополагающий принцип использования САУ максимально быстро забрасывать врага снарядами и исчезнуть с позиции. В условиях контрбатарейной борьбы это достаточно действенный способ, чтобы избежать ответного огня.

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