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Погода в Беларуси в понедельник: до +24°С

  • 23.06.2024, 17:35
Погода в Беларуси в понедельник: до +24°С
Фото: Charter97.org

Местами кратковременные дожди.

В понедельник, 24 июня, погодные условия в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность.

Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит +10...+16°С, днем от +19°С до +24°С. Атмосферное давление будет расти.

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