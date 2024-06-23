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Российский военный Эрик, который воюет в ВСУ: Китайцы в Бурятии чувствуют себя намного лучше русских

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  • 23.06.2024, 17:37
  • 1,892
Российский военный Эрик, который воюет в ВСУ: Китайцы в Бурятии чувствуют себя намного лучше русских

Китайцы берут русские фамилии и управляют бизнесом.

В российской Бурятии китайцы берут русские фамилии и управляют бизнесом. Об этом в интервью основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону сообщил бывший российский военный Дмитрий (позывной Эрик), который сейчас воюет на стороне Украины.

«Китайцы там себя чувствуют намного лучше. Могу случай рассказать из своей последней поездки в Бурятию. Решил съездить на Ольхон, месты молодости посмотреть. Чтобы туда попасть – ходит паром. Он принадлежит китайцам. Пристань, к которой ходит паром, тоже принадлежит китайцам. Присьань с другой стороны, на Ольхоне, тоже фактически принадлежит китайцам. По документам это Иванов Иван Иванович, к примеру, он женился на русской, получил гражданство, поменял фамилию. Приходишь в гостиницу, там ИП Иванов, но хозяин по факту китаец», – рассказал он.

По словам военного, когда он был там 3,5 года назад в последний раз, его поразило, что первыми на пароме всегда едут китайцы.

«Если включишь наглость, повозмущаешься, может, и пропустят. Но местные даже не возмущаются, они привыкли», – рассказал Эрик.

На реплику Гордона о том, что местные понимают, что их держат за второй сорт, военный ответил: «Они этого не понимают, что самое страшное».

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