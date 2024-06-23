Россияне ударили по Харькову КАБами

Россияне ударили по Харькову КАБами1
- 23.06.2024, 18:08
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Остановилось метро, один человек погиб.
Российская Федерация нанесла удар по жилому району и школе в городе Харькове. Уже известно об одном погибшем и 11 раненых в результате атаки.
Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным ГСЧС, враг нанес обстрелы по двум районам Харькова. В результате одного из ударов на территории частного жилого сектора произошли разрушения и пожар двух хозяйственных построек и гаража на общей площади 60 квадратных метров. Там спасатели оперативно ликвидировали пожар.
По другому адресу попадания пришлось в здание учебного заведения. Там произошло частичное разрушение здания. Там пострадали рядом расположенные жилые многоэтажки и автомобили.
По данным прокуратуры, две авиабомбы попали по территории предприятия в Харькове. Также известно, что погиб 73-летний мужчина. Одиннадцать человек получили ранения, в том числе двое детей.