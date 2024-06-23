закрыть
23 июня 2024, воскресенье, 19:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минобороны РФ обвинило США в ударе по Севастополю и пообещало ответ

16
  • 23.06.2024, 18:20
  • 9,826
Минобороны РФ обвинило США в ударе по Севастополю и пообещало ответ

Украина нанесла удар ATACMS.

Российское оборонное ведомство пообещало ответ Вашингтону и Киеву после того, как Украина нанесла удар американскими ATACMS по Севастополю.

«Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Украина ударила пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре ракеты были перехвачены, а уничтожение пятого боеприпаса в воздухе привело к жертвам и пострадавшим.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский