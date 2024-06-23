Минобороны РФ обвинило США в ударе по Севастополю и пообещало ответ 16 23.06.2024, 18:20

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Украина нанесла удар ATACMS.

Российское оборонное ведомство пообещало ответ Вашингтону и Киеву после того, как Украина нанесла удар американскими ATACMS по Севастополю.

«Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Украина ударила пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре ракеты были перехвачены, а уничтожение пятого боеприпаса в воздухе привело к жертвам и пострадавшим.