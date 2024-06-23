Стоимость земли выросла в Минске
- 23.06.2024, 18:33
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Поднимут и налог.
Кадастровую стоимость земли повысили в Минске. Городские власти утвердили результаты новой оценки территорий в зоне жилой многоквартирной застройки.
Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Так, стоимость земли выросла в разных районах по-разному. Местами повышения незначительные – около 1,5%, но есть локации, где прирост достиг 5,5% и 11,5%.
Если переводить в валюту, то средняя кадастровая стоимость земли в Минске составляет от $200 до $300 за м2. А самая дорогая земля оценивается в $417.
Вырастет налог на землю
Так как налог на землю в Беларуси привязан к кадастровой стоимости, то это означает повышение размеров данного сбора как для обычных граждан, так и для юридических лиц.
Отметим, что для физлиц земельный налог начисляют по каждому участку. При этом ставки такого сбора дифференцированы в зависимости от вида функционального использования территории.
Как определяют кадастровую стоимость?
Кадастровая стоимость определяется на основе нескольких факторов: местоположения участка, его размера, назначения, а также инфраструктуры. Оценку проводят специализированные органы.
При этом кадастровая стоимость часто отличается от рыночной. Первая устанавливается исходя из критериев и фиксируется на определенный период. В то время как вторая формируется на основе текущего спроса и предложения на рынке.
В минувшем году в среднем по стране кадастровая стоимость земельных участков выросла на 7,5%.