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Стоимость земли выросла в Минске

  • 23.06.2024, 18:33
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Стоимость земли выросла в Минске

Поднимут и налог.

Кадастровую стоимость земли повысили в Минске. Городские власти утвердили результаты новой оценки территорий в зоне жилой многоквартирной застройки.

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Так, стоимость земли выросла в разных районах по-разному. Местами повышения незначительные – около 1,5%, но есть локации, где прирост достиг 5,5% и 11,5%.

Если переводить в валюту, то средняя кадастровая стоимость земли в Минске составляет от $200 до $300 за м2. А самая дорогая земля оценивается в $417.

Вырастет налог на землю

Так как налог на землю в Беларуси привязан к кадастровой стоимости, то это означает повышение размеров данного сбора как для обычных граждан, так и для юридических лиц.

Отметим, что для физлиц земельный налог начисляют по каждому участку. При этом ставки такого сбора дифференцированы в зависимости от вида функционального использования территории.

Как определяют кадастровую стоимость?

Кадастровая стоимость определяется на основе нескольких факторов: местоположения участка, его размера, назначения, а также инфраструктуры. Оценку проводят специализированные органы.

При этом кадастровая стоимость часто отличается от рыночной. Первая устанавливается исходя из критериев и фиксируется на определенный период. В то время как вторая формируется на основе текущего спроса и предложения на рынке.

В минувшем году в среднем по стране кадастровая стоимость земельных участков выросла на 7,5%.

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