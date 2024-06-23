На заводе, на котором в 2020-м под крики «уходи» выступал Лукашенко, — нехватка кадров 3 23.06.2024, 19:26

Не помогают и обещания по зарплате.

Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) опубликовал на портале госслужбы занятости 145 вакансий. Telegraf.news посмотрел, какие зарплаты предложило предприятие и какому специалисту готово платить каждый месяц от 3 до 5 тыс. рублей.

Так, МЗКТ ищет аж 19 токарей 4-го разряда. Из требований к кандидату — только общее среднее образование. Режим работы двухсменный. Токарям пообещали зарплату от 2500 до 3200 рублей. Работать нужно будет на территории завода по адресу проспект Партизанский, 150.

На предприятии вакантны два места инженера-электроника. Зарплата для такого специалиста — 1500 — 1900 рублей. От соискателя требуется высшее образование с квалификацией «инженер-электроник». Работа также двухсменная на территории МЗКТ.

Пять шлифовщиков 4-го разряда ищет завод. Им пообещали платить ежемесячно 2500-3000 рублей. Из требований — только профессионально-техническое образование. И, как и в предыдущих вакансиях, работа двухсменная на полную ставку.

Слесарю механосборочных работ 5-го разряда МЗКТ предложил зарплату от 2000 до 3000 рублей. Свободно 13 мест, желающие устроиться на работу должны иметь общее среднее образование. Рабочее место — также на Партизанском проспекте.

Кроме того, завод ищет семь наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением 5-го разряда. Как раз для них зарплата — от 3000 до 5000 рублей. К соискателям только одно требование — среднее специальное образование. Работа двухсменная на полную ставку.

Еще интересная вакансия от МЗКТ — оператор лазерных установок 3-го разряда. Ищут двух таких специалистов, им пообещали зарплату размером 2190-2750 рублей. Из требований — профессионально-техническое образование. Здесь уже нужно будет работать в три смены, но тоже на территории завода.

Бухгалтеру предприятие готово предложить зарплату от 1800 до 2250 рублей. На эту позицию требований больше: высшее образование, опыт работы от трех лет, а также владение системой 1С-8, программами Word, Excel. Режим работы односменный.

Кроме того, МЗКТ ищет четырех сверловщиков 4-го разряда. Зарплата для них — 1860-3350 рублей. Кандидат должен иметь общее среднее образование, работать нужно будет в две смены на территории завода.