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Пол Уилан призвал США посадить российских чиновников для обмена заключенными

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  • 23.06.2024, 19:31
Пол Уилан призвал США посадить российских чиновников для обмена заключенными

Бывший морской пехотинец призвал Вашингтон к решительным действиям.

Бывший морской пехотинец США Пол Уилан, отбывающий 16-летний срок в России по делу о шпионаже, призвал Вашингтон принять меры для освобождения его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

В телефонном интервью CNN Уилан предложил властям США посадить в тюрьму российских чиновников и шпионов, тем самым вынудив Россию сесть за стол переговоров по обмену американских граждан.

«Необходимо предпринять решительные действия. США должны выйти и что-то сделать — заполнить Гуантанамо российскими чиновниками, арестовать российских шпионов, сделать что-то, что заставит Кремль сесть и обратить на это внимание и сказать: «Ладно, да, верно, теперь пришло время вернуть Эвана и Пола», — сказал он.

По его словам, без этих действий российские власти продолжат арестовывать американцев на территории РФ. «Множество других американцев — Гордон Блэк, Алсу Курмашева и Ксения Карелина — были арестованы в последние месяцы, но не были признаны неправомерно задержанными Государственным департаментом США», — заявил Уилан.

Представитель американского Госдепа Мэтью Миллер сказал, что правительство США каждый день работает над тем, чтобы вернуть Гершковича и Уилана домой. «Мы сделали существенное предложение об освобождении Эвана и Пола Уилана несколько месяцев назад, как мы уже говорили публично; мы продолжаем работать над их освобождением. Мы не обсуждаем подробности этого публично, как это всегда было, но это один из главных приоритетов секретаря и президента», — заключил он.

Уилан был задержан в декабре 2018 года по обвинению в «шпионаже». Это произошло через несколько недель после ареста в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной, которую заподозрили в сговоре с целью обмана США.

По версии следствия, Уилан, который работал директором по безопасности в компании — производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. 15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Вину Уилан не признал.

Эван Гершкович был арестован в Екатеринбурге и с конца марта 2023 года находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Он стал первым с 1986 года американским журналистом, которого задержали в России по обвинению в шпионаже. По версии ФСБ, Гершкович «в интересах американского правительства» собирал составляющие гостайну сведения о деятельности одного из предприятий ВПК.

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